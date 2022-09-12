2022 TOKİ sosyal konut başvurusu başladı mı? TOKİ ucuz konut (sosyal konut) başvuru ücreti ne kadar? 250 bin sosyal konut başvuru harcı kaç para yatırılacak?

2022 TOKİ sosyal konut başvurusu başladı mı? TOKİ ucuz sosyal konut başvuru ücreti ne kadar? 250 bin sosyal konut başvuru harcı kaç para yatırılacak? Ev sahibi olmanın hayalini kuranları sevindiren proje geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm detaylarını açıklayacağı 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için başvuruların başlaması merakla bekleniyor. Peki TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?

2022 TOKİ sosyal konut başvurusu başladı mı? TOKİ ucuz sosyal konut başvuru ücreti ne kadar? 250 bin sosyal konut başvuru harcı kaç para yatırılacak? Ev sahibi olmanın hayalini kuranları sevindiren proje geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm detaylarını açıklayacağı 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı için başvuruların başlaması merakla bekleniyor. Peki TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı sosyal konut prejesi için start verildi. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen dev proje ile 81 ilde yüz binlerce ucuz konut inşa edilecek? TTOKİ sosyal konut projesinin detayları 13 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak.

2022 TOKİ sosyal konut başvurusu başladı mı?

250 bin toplu konut inşaası ve 100 bin arsa satışını kapsayan dev projede henüz başburular başlamadı. TOKİ sosyal konut başvurularının başlangıcı ilerleyen tarihlerde duyurulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile TOKİ başvurularının ne zaman başlayacağı da pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor.

TOKİ ucuz konut (sosyal konut) başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ sosyal konut başvuru ücretleri henüz netlik kazanmadı. Ancak daha önceki başvurularda olduğu gibi her proje için farklı başvuru ücretleri alınabilir. 2 bin TL ile bin TL arasında değişen başvuru ücretleri isteneceği tahmin ediliyor. TOKİ arsa satışlarında başvuru ücretinin ise 500 TL olması belirlendi.

250 bin sosyal konut başvuru harcı kaç para yatırılacak?

TOKİ sosyal konut için başvuru yapmak isteyenler öncelikle başvuru ücretini yatırması gerekecek. TOKİ sosyal konut başvuruları için 1000 TL ile 2000 TL arasında değişen başvuru ücreti istenebilir. İlerleyen günlerde TOKİ sosyal konut başvuru ücretlerinin netleşmesi bekleniyor.

TOKİ sosyal konutlara bir evden 2 başvuru olur mu?

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

TOKİ ucuz konut kaç taksit olacak?

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları

• T.C. vatandaşı olması,

• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

• Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 14.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 14.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 16.000 TL olarak uygulanmaktadır.)

• Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.