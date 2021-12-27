2022 en düşük memur maaşı ne kadar? 2022 derece ve kademeye göre memur maaşları ne kadar olacak? Milyonlarca kişi 2022 yılında asgari ücret zam oranlarının belli olmasının ardından kendi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memurlara ve memur emeklilerine ek 2022 yılında ek zam yapılacağı açıklandı. Ek zam rakamları henüz belirlenmedi ancak en düşük memur maaşının kaç lira olacağı şimdiden merak ediliyor.

Milyonlarca memur maaşlarına yapılacak 2022 zammına odaklanmış durumda. Tavandan maaş alan memurlar ise 2022 en düşük memur maaşı ne kadar? 2022 derece ve kademeye göre memur maaşları ne kadar olacak? sorularına yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 20200 asgari ücretin en düşük 4253 TL olduğunuduyurdu. Açıklanan oranla birlikte asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldı. Milyonlarca memur ve emekli de maaşlarına yeni bir güncelleme yapılmasını talep etti. Bu talebe olumlu yanıt geldi ve memur maaşlarına ek zam yapılmasına karar verildi.

2022 en düşük memur maaşı ne kadar?

Milyonlarca kişi 2022 yılında asgari ücret zam oranlarının belli olmasının ardından kendi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan memurlara ve memur emeklilerine ek 2022 yılında ek zam yapılacağı açıklandı. Ek zam rakamları henüz belirlenmedi ancak en düşük memur maaşının kaç lira olacağı şimdiden merak ediliyor.

2022 derece ve kademeye göre memur maaşları ne kadar olacak?

2022 yılında memurlara ek zam güncellemesi yapılacak. Ancak 2022 yılında memur sosyal refah düzenlemesinin ne kadar olacağı henüz netleşmiş değil,. Memur-Sen Başkanı Yalçın memur ek zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Söz konusu mücadelenin sürdürülebilmesi adına özellikle kamu görevlilerinin eylül ayından itibaren yaşanan finansal istikrarsızlık nedeniyle maruz kaldığı gelir kaybının giderilmesi ve alım gücünün tekrar yükseltilmesi noktasında hükümete çağrıda bulunuyoruz."

İşte 2022 yılı toplu sözleşme ile memur maaşları

4.2 milyon memur ile 2.2 milyon memur emeklisinin zam pazarlığında yeni zam oranları, 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Bekar idari hizmetler sınıfında 4.060 TL alan bir memurun maaşı gelecek yılın ilk yarısında 4.580 TL, ikinci yarısında da 4.900 TL'ye çıkacak. Bir sonraki yıl ise ilk yarıda 5.292 TL, ikinci altı ayda da 5.610 TL olacak. Böylece iki yıllık kümülatif artış yüzde 38.17 olacak. Bir mühendisin 7.359 TL olan maaşı gelecek yıl ilk yarıda 7.814, ikinci yarıda da 8.361 TL'ye çıkacak. 2023 yılında da ilk yarıda 9.030, ikinci altı ayda da 9.572 TL'ye yükselecek.

2021 Temmuz memur maaşları

Unvanlar Derece 21 Ocak 21 Temmuz

Genel Müdür 1/4 14.917 16.110

Şube Müdürü (Üniv.Mezunu) 1/4 7.862 8.493

Memur (Üniv. Mezunu) 9/1 4.866 5.243

Öğretmen 1/4 6.074 6.553

Kaymakam 1. Sınıf 1/4 13.671 14.792

Başkomiser 3/1 7.858 8.488

Polis Memuru 8/1 6.883 7.431

Uzman Doktor 1/4 9.337 10.093

Hemşire (Üniv. Mezunu) 5/1 5.893 6.357

Mühendis 1/4 8.025 8.669

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 5.063 5.456

Profesör 1/4 12.881 13.936

Araştırma Görevlisi 7/1 7.621 8.231

Vaiz 1/4 6.311 6.810

Avukat 1/4 7.663 8.277

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