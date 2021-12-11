2022 işsizlik maaşı | 2022 en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 İşsizlik maaşı zammı belli oldu mu? sorusu şu sıralar binlerce kişi tarafından soruluyor. Milyonlarca çalışan 2022 yılında maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Asgari ücretli çalışanlar, işçiler, memurlar, emekliler gibi işsiz olanlar ve işsizlik maaşı alanlar da 2022 yılında ceplerine girecek miktarın ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücrete orantılı şekilde zamlanan işsizlik maaşının belli olması için öncelikle 2022 asgari ücret zammının belirlenmesi gerekecek.

2022 yılında bir çok maaş ve ücrete zam gelecek. Milyonlarca çalışan maaşlarına yapılacak zammı merak ederken işsizlik ödeneği alan vatandaşlar da en düşük işsizlik maaşı ve en yüksek işsizlik maaşının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşsizlik ödeneği alan vatandaşlar yeni yılda ceplerine girecek parada ne kadar artış olacağını şimdiden merak ediyor. 2021 yılında en düşük 1420 lira, en yüksek ise 2539 lira olarak ödenen işsizlik maaşı yeni yılda tekrar hesaplanacak. Peki 2022 işsizlik maaşı kaç lira olacak? 2022 en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 İşsizlik maaşı zammı belli oldu mu? İşte 2022 işsizlik maaşına dair detaylar...

2022 işsizlik maaşı

2022 yılında asgari ücrete gelecek zam işsizlik maaşını da belirliyor. 2021'de işsizlik maaşı en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar olacak şekilde hesaplara yatıyordu. Yeni yılda asgari ücrete ortalama yüzde 30 oranında zam yapılacağı düşünülürse 2022 işsizlik maaşının en düşük 1900 TL'ye yaklaşması bekleniyor. 2022 en yüksek işsizlik maaşının ise 3800 TL'ye yakın olması bekleniyor. 2022'de işsizlik maaşı alacak olan bir kişi 10 ayda en düşük 19 bin lira alcak. En çok ise 38 bin lira alacak.

2022 en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu?

2022 yılı işsizlik maaşı henüz netleşmedi. Asgari ücrete yapılacak zam oranının belli olması ile işsizlik maaşı da netlik kazanacak. 2022 asgari ücret rakamlarının 13 Aralık'ta belli olması bekleniyor. Bu tarihte işlik maaşı da belli olacaktır.

2022 işsizlik maaşı zammı ne kadar?

2022 yılında işsizlik maaşına da yüzde 30-35 oranında zam gelmesi bekleniyor.

İşsizlik maaşı nedir?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşten çıkarılmadan önce son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi, işten ayrılmadan önceki son 120 gün sigortalı çalışmış olmak gerekiyor. İşsizlik maaşından yararlanma koşulları şunlardır;

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İşsizlik maaşına nasıl başvuru yapılır?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

İşsizlik maaşı kaç ay yatar?

hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.