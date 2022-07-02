2022 engelli yakını aylığı (maaşı) ne kadar oldu? Zamlı engelli bakım parası kaç TL oldu? Temmuz engelli yakını aylığına kaç lira zam geldi? 2022 yılı Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli gibi asgari ücretlilerin maaşlarına da ara zam yapıldı. Asgari ücret 1 Temmuz 2022'den itibaren yüzde 30 zamlı olarak hesaplara yatacak. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte engelli aylıkları, engelli evde bakım maaşı ve engelli yakını aylıklarına da zam geldi. Peki engelli yakını aylığı Temmuz'da ne kadar olacak?

2022 engelli yakını aylığı (maaşı) ne kadar oldu? Zamlı engelli bakım parası kaç TL oldu? Temmuz engelli yakını aylığına kaç lira zam geldi? 2022 yılı Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli gibi asgari ücretlilerin maaşlarına da ara zam yapıldı. Asgari ücret 1 Temmuz 2022'den itibaren yüzde 30 zamlı olarak hesaplara yatacak. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte engelli aylıkları, engelli evde bakım maaşı ve engelli yakını aylıklarına da zam geldi. Peki engelli yakını aylığı Temmuz'da ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek yeni asgari ücreti açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir artış yapılacak. Asgari ücretlerin de kayıplarını telafi etmeleri gerektiğini gördük. Komisyon toplantıya çağırıldı. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Asgari ücret net 5500 lira olacak. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek." Bu açıklamanın ardından engelli yakını maaşı alan vatandaşlar da kendi maaşlarına ne kadar zam geldiğini merak ediyordu. 2022 Temmuz zamlı engelli yakını aylığı belli oldu.

2022 engelli yakını aylığı (maaşı) ne kadar oldu?

2022 Temmuz ara zam ile asgari ücret 5.500 TL oldu. Bu zam oranından sonra engelli yakını maaşları da arttı. 2022 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olacak olan engelli yakını ayğlığı ücreti 865 liradan 1.124 liraya çıktı.

2022 Temmuz engelli maaşı kaç TL oldu?

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanların aylıkları 1.124 lira oldu.

Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanların ise maaşları 1.687 lira oldu.

Engelli maaşı başvurusu nereye yapılır?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.

Engelli aylıklarına başvuruda bulunan kişinin işlemleri ne zaman sonuçlandırılır?

2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

Engelli aylıklarına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında hanedeki diğer bireyler tarafından alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklar dikkate alınmakta mıdır?

Hanedeki diğer bireyler tarafından alınan 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları, 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına ilişkin yapılan muhtaçlık hesaplanmasında gelire dâhil edilmez.

Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı yüzde kaç olmalıdır?

Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı en az %40 olmalıdır.

18 yaş altı engelli yakını aylığı ne demektir?

Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını gerçekleştirdiği, 18 yaşından küçük ,özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri engelli olan yakını bulunanlara yapılan yardımdır.