2022 Zamlı engelli maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz engelli maaşı kaç TL oldu? 2022 engelli yakını maaşı ne kadar oldu? 2022 yılı Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli maaşları gibi asgari ücrete de zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammının yüzde 30 olduğunu ve net asgari ücretin 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 5500 TL olacağını açıkladı. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte engelli maaşı ve engelli yakını parası da arttı. İşte Temmuz ayında 2022 zamlı engelli maaşı...

2022 Zamlı engelli maaşı ne kadar oldu? 2022 Temmuz engelli maaşı kaç TL oldu? 2022 engelli yakını maaşı ne kadar oldu? 2022 yılı Temmuz ayında milyonlarca memur ve emekli maaşları gibi asgari ücrete de zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammının yüzde 30 olduğunu ve net asgari ücretin 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 5500 TL olacağını açıkladı. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte engelli maaşı ve engelli yakını parası da arttı. İşte Temmuz ayında 2022 zamlı engelli maaşı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz 2022'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücreti açıkladı. Erdoğan basın mensuplarına yaptığı açıklamada 2022 Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu. Buna göre yeni asgari ücret net 5.500 TL oldu. Asgari ücrete gelen zamların ardından pek çok sosyal ödeneklere de zam yapıldı. Bunlardan en merak edileni ise engelli maaşı ve engelli yakını aylıklarına ne kadar zam geldiği. İşte 2022 Temmuz ayı engelli aylıklarına gelen zam oranı...

2022 Zamlı engelli maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücrete yapılan zamdan sonra engelli aylıklarına da artış yapıldı. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmasının ardından 2022 zamlı engelli maaşı ve engelli yakını aylığı şöyle oldu;

2022 Temmuz engelli maaşı kaç TL oldu?

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanların aylıkları 1.124 lira oldu.

Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanların ise maaşları 1.687 lira oldu.

2022 engelli yakını maaşı ne kadar oldu?

2022 yılında engelli yakını aylıklarına da zam yapıldı. Asgari ücret zammının ardından 2022 Temmuz zamlı engelli yakını aylığı 1.124 lira oldu.

Engelli aylığı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2022 yılı için 1.417,80-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

Engelli yakını aylığı nedir?

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2022 yılı için 1.417,80-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.

Engelli Aylıkları için nereye başvuruda bulunulmaktadır?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.

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