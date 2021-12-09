2022 asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret son toplantı tarihi 2022 hangi gün, ne zaman? sorusu milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından araştırılıyor. Asgari ücret tespiti için yapılan 3. toplantıda da uzlaşı çıkmadı. Tarafların istedikleri rakam arasında 800 lira gibi bir fark olması nedeniyle asgari ücrette son karar dördüncü toplantıda verilecek. Artan hayat pahalılığı ve düşen hayat standartları nedeniyle asgari ücretliler maaşlarına iyi bir zam yapılmasını bekliyor.

2022 asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret son toplantı tarihi 2022 hangi gün, ne zaman? sorusu milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından araştırılıyor. Asgari ücret tespiti için yapılan 3. toplantıda da uzlaşı çıkmadı. Tarafların istedikleri rakam arasında 800 lira gibi bir fark olması nedeniyle asgari ücrette son karar dördüncü toplantıda verilecek. Artan hayat pahalılığı ve düşen hayat standartları nedeniyle asgari ücretliler maaşlarına iyi bir zam yapılmasını bekliyor.

Asgari ücretliler 9 Aralık Perşembe günü yapılan 3. toplantıdan bir karar çıkacağını bekliyordu. Ancak beklenildiği gibi olmadı. Asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısı TİSK evsahipliğinde gerçekleşti. İşveren ve işçi sendikaları asgari ücret konusunda beklentilerini açıkladılar ancak uzlaşı sağlanmadı. TİSK 3 bin 100 asgari ücret talep ederken işç isendikaları ise 3 bin 900 TL gibi bir rakam ifade etti. Arada 800 TL gibi bir fark olunca taraflar anlaşamadı ve son karar 4. toplantıya kaldı.

2022 asgari ücret 4. toplantı ne zaman?

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücet dördüncü toplantısına çevrildi. Asgari ücret zam oranının belirleneceği 4. toplantının ne zaman ve hangi gün yapılacağı işçiler tarafından merak edilmeye başlandı. Asgari ücret 4. toplantısının ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi. İlerleyen günlerde toplantı günü ve saati kamuyuna açıklanacaktır.

Asgari ücret son toplantı tarihi 2022 hangi gün, ne zaman?

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder asgari ücret 3. toplantısının ardından açıklamada asgari ücret 4. toplantısına ilişkin şunları söyledi: "Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız."

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asari ücret konusu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin 2022 asgari ücret ne zaman açıklanır? sorusuna şöyle yanıt verdi: "Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde."

Ergün Atalay "10-15 gün içinde sonlanır" demişti

Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" diye konuştu.

2021 net asgari ücret

Bekar ve Çocuksuz 2 825,9

Evli ve Eşi Çalışmayan 2 879,6

Evli,Eşi Çalışmayan +1 Çocuklu 2 919,8

Evli,Eşi Çalışmayan +2 Çocuklu 2 960,1

Evli,Eşi Çalışmayan +3 Çocuklu 3 013,7

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.