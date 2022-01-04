2022 Aile Yardımı ne kadar? Eşi çalışmayan çocuklu aile yardımı kaç TL oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan aile yardımlarına ilişkin de son rakamları açıkladı. 2022 yılında evli, eşi çalışmayan ve çocuklu ailelerin aldığı aile yardımına da zam yapıldı. İşte 2022 aile aile yardımı oranları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ocak'ta milyonlarca memurun merakla beklediği ek zam oranlarını açıkladı. Erdoğan emeklilere de müjdeyi açıkladı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren açıklamaların ardından aile yardımının ne kadar olduğu da merak edilmeye başlandı. 2022 Aile Yardımı ne kadar? Eşi çalışmayan çocuklu aile yardımı kaç TL oldu? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

2022 Aile Yardımı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptıı açıklamada aile yardımlarını da açıkladı. 2022 aile yardımı çalışmayan eş için 521 lira olduğu açıklandı. İşte Erdoğan'ın açıklaması: Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Tabii bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor."

Eşi çalışmayan çocuklu aile yardımı kaç TL oldu?

2022 yılı aile yardımları belli oldu. Yeni yılda pek çok maaşta ve sosyal yardımlarda artış yapıldı. Aile yardımları da 2022 yılında zamlı olarak hesaplara yatacak. Çalışmayan eş için aile yardımı 2022 yılında 521 lira oldu.

Aile yardımı nedir?

Evli olan kamu personellerine bazı şartlar nedniyle aile yardımı ödeneği sağlanıyor. Aile yardımı ile devlet memurunun çocuk durumu eş ve eşinin çalışma durumuna göre aile yardımı ödemesi yapılır.

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Aile yardımı nasıl alınır?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu göre bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için belli tutarlarda ödeniyor. Dolayısıyla bir memurun eşi ücret karşılığı bir yerde çalışıyorsa veya SGK'dan emekli aylığı, malullük aylığı gibi ödemeler alıyorsa, bu durumda memura aile yardımı ödenmesi söz konusu değil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.