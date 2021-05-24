Aile yardımı ne kadar? 2021 Aile yardımı nasıl alınır? Aile yardımı geriye dönük alınır mı?

Devlet memurlarına bazı şartlar karşılığında verilen aile yardımı ödemelerinin 2021 yılında ne kadar olduğu merak ediliyor. Memurlar enflasyon oranına göre aldıkları zam ile eş ve çocuk durumuna göre de aile yardımı alabiliyorlar. Peki 2021 yılı aile yardımı ne kadar? Aile yardımı almak isteyen kamu personelleri de aile yardımı nasıl alınır? Aile yardımı geriye dönük alınır mı? gibi soruları araştırıyor. İşte aile yardımına dair bilinmeyenler ve 2021 aile yardımı ne kadar sorusunun yanıtı...

Devlet memurlarına bazı şartlar karşılığında verilen aile yardımı ödemelerinin 2021 yılında ne kadar olduğu merak ediliyor. Memurlar enflasyon oranına göre aldıkları zam ile eş ve çocuk durumuna göre de aile yardımı alabiliyorlar. Peki 2021 yılı aile yardımı ne kadar? Aile yardımı almak isteyen kamu personelleri de aile yardımı nasıl alınır? Aile yardımı geriye dönük alınır mı? gibi soruları araştırıyor. İşte aile yardımına dair bilinmeyenler ve 2021 aile yardımı ne kadar sorusunun yanıtı...

Evli olan kamu personellerine bazı şartlar nedniyle aile yardımı ödeneği sağlanıyor. Aile yardımı ile devlet memurunun çocuk durumu eş ve eşinin çalışma durumuna göre aile yardımı ödemesi yapılır. Aİle yardımı almak isteyen devlet memurları Aile yardımı ne kadar? Aile yardımı nasıl alınır? Aile yardımı geriye dönük alınır mı? gibi soruları soruyor. İşte aile yardımı ne kadar sorusunun yanıtı;

AİLE YARDIMI NE KADAR? 2021

Evli olan devlet memurlarının maaşlarına eş ve çocukları için yapılan aile yardımının miktarının belirlenmesinde çocukların yaşı ve eşin çalışma durumu etkili olur. Buna göre 2020 yılı içerisinde;

* Çalışmayan ya da emekli maaşı olmayan eş için; 351 TL

* 0-6 yaş aralığında bulunan çocuklar için; 77.26 TL,

* 6 yaş ve üzerinde olan çocuklar için; 38.62 TL aile yardımı ödemesi yapılır.

2021 Yılı Aile Yardımı (SGK) Tutarları: 357,75 TL

2021 Yılı Çocuk Yardımı (SGK) Tutarları: 71,55 TL

EŞ DURUMU NET MAAŞA ETKİSİ

Devlet memurlarına eşlerinin durumuna ilişkin de yardım sağlanıyor. Devlet memurları gelir elde etmeyen ve sosyal güvenlik kurumlarından aylık almayan eşlerinden dolayı aile yardımı alabiliyor. 2021 yılının ilk yarısındaki aylarda kamu görevlilerinin eş durumunun net maaşlarına etkisi şöyle olacak:

Eş Durumu Net maaşa etkisi

Bekar 0,00 TL

Evli, eşi çalışıyor 0,00 TL

Evli, eşi emekli 53,66 TL

Evli, eşi çalışmıyor 430,49 TL

AİLE YARDIMI NASIL ALINIR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu göre bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için belli tutarlarda ödeniyor. Dolayısıyla bir memurun eşi ücret karşılığı bir yerde çalışıyorsa veya SGK'dan emekli aylığı, malullük aylığı gibi ödemeler alıyorsa, bu durumda memura aile yardımı ödenmesi söz konusu değil.

AİLE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Aile yardımından yararlanabilmek için kişilerin yerine getirmesi gereken koşullar belirlenmiştir. Belirlenen şartları yerine getiren memurlar maaşlarına eklenen aile yardımıyla eş ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Aile yardımı ödenen memurlar;

1) Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,

2) Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,

3) Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,

4) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.