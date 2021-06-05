2021 borç yapılandırma başvurusu başladı mı? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren borç yapılandırma fırsatı 2021 yılında da vatandaşın omuzlarındaki yükü hafifletecek. Devlete olan borcunu ödeyemeyen, ödemekte zorlananlar yeni borç yapılandırma fırsatı ile borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek. 2021 borç yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyenler borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak diye araştırıyor. Peki 2021 yapılandırma resmi gazetede yayınlandı mı? 2021 borç yapılandırma başvuruları nereden yapılacak?

2021 borç yapılandırma başvurusu başladı mı? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren borç yapılandırma fırsatı 2021 yılında da vatandaşın omuzlarındaki yükü hafifletecek. Devlete olan borcunu ödeyemeyen, ödemekte zorlananlar yeni borç yapılandırma fırsatı ile borçlarının büyük bir kısmından kurtulabilecek. 2021 borç yapılandırma fırsatını kaçırmak istemeyenler borç yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak diye araştırıyor. Peki 2021 yapılandırma resmi gazetede yayınlandı mı?

Geçtiğimiz yıl çıkartılan yapılandırma fırsatından milyonlarca kişi yararlanmıştı. Yapılandırma fırsatını kaçıranlar yeni borç yapılandırma paketi ile borçlarını yapılandırma fırsatı bulabilecek. AK Parti İstanbul milletvekili Vedat Demiröz ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunun yasalaşmasından sonra vatandaşlar 2021 borç yapılandırma başvurusu başladı mı? 2021 vergi yapılandırma başvurusu ne zaman başlayacak? gibi soruları sormaya başladı. İşte 2021 borç yapılandırmaya dair gelişmeler...

2021 borç yapılandırma başvurusu başladı mı?

Milyonları ilgilendiren borç yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen 31 Ağustos 2021'e kadar (bu tarih dahil) idareye başvuruda bulunmaları, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30 Eylül 2021'e kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31 Ekim 2021'e kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekiyor. Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek. Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.

2021 borç yapılandırma başvuruları nereden yapılacak?

Yasa ile borçlarının büyük bir kısmından kurtulmak isteyenler 2021 borç yapılandırma başvuruları nereden yapılacak? sorusunu soruyor. Borçlular Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın ‘ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek.

Vergi borçları kredi kartı ile ödenir mi?

Vergi borcu olan ve yapılandırma yapmak isteyenler borçlarını kredi kartıyla veya havale ile yaparak ödeyebilirler. Yapılandırmadan faydalanacaklar, ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecekler.

2020 borç yapılandırma başvuru sayısı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki başvuru sonuçlarını açıkladı. Bakan Elvan, "Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi. 17 Kasım 2020'de başlayıp 1 Şubat 2021'de sona eren yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve bu süre zarfında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu

Borç yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

* Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

* 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

* Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,

* Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı,

* Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

* Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

* İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

* İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.