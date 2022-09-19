19 Eylül mazot indirim | Mazota (motorin) indirim mi geldi? Bu gece (akşam) mazota indirim var mı? 19-20 Eylül mazot ne kadar? Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal girişimi ile uluslararası piyasada brent petrol adeta uçuşa geçmişti. Bu durum yurt içinde de benzin ve mazota peş peşe zam yapılmasına neden oldu. Ancak son zamanlarda brent petrolde yaşanan düşüş araç sahiplerini sevindirdi. Benzin ve mazota son günlerde üst üste indirimler yapıldı. Dizel araç sahipleri de 19 Eylül'de mazota indirim yapılıp yapılmayacağını merak edip araştırmaya başladı.

19 Eylül mazot indirim | Mazota (motorin) indirim mi geldi? Bu gece (akşam) mazota indirim var mı? 19-20 Eylül mazot ne kadar? soruları şu sıralar pek çok araç sahibi tarafından soruluyor. Son günlerde uluslararası piyasada petrol fiyatlarında bir gerileme söz konusu. Durum böyle olunca ülkemizde de benzin ve mazota indirim beklentisi oluşuyor. Sektör temsilcilerinden gelen bir iddia 19 Eylül'de dizel araç sahiplerini oldukça heyecanlandırdı. Peki 19 Eylül Pazartesi'yi 20 Eylül Salı'ya bağlayan gece mazota indirim yapıldı mı?

19 Eylül mazot indirim

Son günlerde akaryakıta gelen indirimler araç sahiplerine bir nebze de olsa rahat nefes aldırdı. Dünya genelinde petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye bağlı olarak 19 Eylül'ü 20 Eylül'e bağlayan gece yarısı mazota dev bir indirim bekleniyor. İndirimin oranının 1 lira 76 kuruş olacağı tahmin ediliyor.

Mazota (motorin) indirim mi geldi?

Dizel araç sahipleri indirim gelişmesi karşısında oldukça sevindi. Son günlerde brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye paralel olarak yurt içinde benzin ve mazotun litre satış fiyatlarında da peş peşe indirimlere gidilmişti. Buna göre ;19 Eylül Pazartesi'yi 20 Eylül Salı'ya bağlayan gece mazotun litre satış fiyatına indirim bekleniyor.

Bu gece (akşam) mazota indirim var mı?

Araç sahipleri güne benzin ve mazota indirim yada zam olup olmayacağını araştırarak başlıyor. Sektör remsilcilerinden alınan bilgiye göre 19 Eylül'de akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. 19 Eyül pazaretsi günü mazota dev bir indrim gelebilir. Mazotun litre satış fiyatına 19 Eylül-20 Eylül arasında 1.76 kuruş indirim bekleniyor.

Bu gece mazota (motorin) indirim mi yapıldı?

Akaryakıt sektör temsilcilerinin iddiasına göre mazota 19 Eylül Pazartesi'yi 20 Eylül Salı'ya bağlayan gece büyük bir indirim gelebilir. İndirimin oranının 1 lita 76 kuruş civarında olması bekleniyor. Beklenen indirimin pompa satış fiyatlarına yansımasının ardından İstanbul'da mazotun litresinin 23,05 TL civarında olması bekleniyor.

19-20 Eylül mazot ne kadar?

İstanbul / Avrupa 24,81 TL

İstanbul / Anadolu 24,83 TL

Ankara 24,91 TL

İzmir 24,95 TL

Mazot nedir?

Mazot veya motorin dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir.

Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Motorin dizel motoru yakıtıdır.

Yanma ısısını mekanik güce çevirmek için en yeterli mekanizma olan dizel makinesi, benzin ve gaz makinelerinden takriben 30 yıl kadar sonra 1892 de Rudolf Diesel tarafından keşfedildi. Yüksek kompresyonlu bir makinenin geliştirilmesinin sebeplerinden biri, daha ucuz yakıtların kullanılabilme arzusundan dolayı idi. Termik verim bakımından dizel makinesi gaz ve benzin makinelerinden daha verimlidir. Çünkü daha yüksek bir sıkıştırma oranı ile çalışır, ilk imal edilen dizeller ağır devirli ve büyük silindirli olduklarından piyasaya arz edilen benzinlerin silindire püskürtülerek yanma suretiyle kullanılmaları mümkün oluyordu. Fakat zamanla dizel imalatçıları makine ebatlarını küçültüp devir adedini artırarak daha fazla güç üretimi yoluna gidince bu ihtiyaca cevap verecek yakıtların yapılması zaruret haline geldi. Çeşitli makine imalatçıları değişik tip motorlar imal ettiklerinden bunların her biri için ayrı bir dizel yakıtı imalinin imkansızlığı karşısında ASTM de bunları bir sınıflandırmaya tabi tutmak mecburiyetinde kaldı.