DEV indirim! 19 Eylül'de mazota indirim mi geldi? Bu gece mazota (motorin) indirim mi yapıldı? 19-20 Eylül mazota indirim var mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından brent petrolde yaşanan fiyat artışlarına paralel olarak ülkemizde de akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti. Ancak brent petroldeki ateşin sönmesi ile benzin ve mazota indirimler de gelmeye başladı. Son beklenti dizel araç sahiplerini heyecanlandırdı. 19 Eylül'de mazot almayı düşünenler bu akşam mazota indirim mi yapıldı? sorularına yanıt aramaya başladı.

DEV indirim! 19 Eylül'de mazota indirim mi geldi? Bu gece mazota (motorin) indirim mi yapıldı? 19-20 Eylül mazota indirim var mı? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından brent petrolde yaşanan fiyat artışlarına paralel olarak ülkemizde de akaryakıta peş peşe zamlar gelmişti. Ancak brent petroldeki ateşin sönmesi ile benzin ve mazota indirimler de gelmeye başladı. Son beklenti dizel araç sahiplerini heyecanlandırdı. 19 Eylül'de mazot almayı düşünenler bu akşam mazota indirim mi yapıldı? sorularına yanıt aramaya başladı.

Araç sahipleri güne akaryakıt ürünlerinde zam yada indirm olup olmadığını araştırarak başlıyor. Deposunu fulleyecek olan vatandaşlar zam yada indirim beklentisine göre hareket ediyor. Yüz liraya kadar daha az yakıt parası ödemek isteyen araç sahiplerini heyecanlandıran gelişme duyuruldu. 19 Eylül'de brent petrolde yaşanan gerilemeye paralel olarak mazot (motorin) fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.

Dizele dev indirim kapıda!

Araç sahiplerini sevindiren beklenti bazı haber sitelerinde yer aldı. Brent petrol fiyatlarının uzun süredir sabit kalması ve savaş öncesi duruma gerilemesi araç sahiplerini sevindirdi. Alınan bilgiye göre 19 Eylül Pazartesi'yi 20 Eylül Salı'ya bağlayan gece mazota dev bir indirim bekleniyor.

19 Eylül'de mazota indirim mi geldi?

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından günün her saati kontrol ediliyor. Benzin ve mazota zam yada indirim yapılıp yapılmayacağı ise araç sahiplerinin en önemli araştırma konuları arasında yer alıyor. Daha az akaryakıt ücreti ödemek isteyen vatandaşları sevindiren bir gelişme yaşandı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta 19 Eyül pazaretsi günü dev bir indrim gelebilir. Mazotun litre satış fiyatına 19 Eylül-20 Eylül arasında 1.76 kuruş indirim bekleniyor.

Bu gece mazota (motorin) indirim mi yapıldı?

Akaryakıt sektör temsilcilerinin iddiasına göre mazota 19 Eylül Pazartesi'yi 20 Eylül Salı'ya bağlayan gece büyük bir indirim gelebilir. İndirimin oranının 1 lita 76 kuruş civarında olması bekleniyor. Beklenen indirimin pompa satış fiyatlarına yansımasının ardından İstanbul'da mazotun litresinin 23,05 TL civarında olması bekleniyor.

Güncel mazot fiyatı 19 Eylül

İstanbul / Avrupa 24,81 TL

İstanbul / Anadolu 24,83 TL

Ankara 24,91 TL

İzmir 24,95 TL

Güncel benzin fiyatı 19 Eylül

İstanbul / Avrupa 19,22 TL

İstanbul / Anadolu 19,23 TL

Ankara 19,35 TL

İzmir 19,34 TL