19 Eylül mazot-benzin indirim | Benzine indirim mi geldi? Bu gece bezine indirim var mı? soruları şu sıralar araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeye bağlı olarak benzin ve mazota indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta dev indirimin kapıda olduğu belirtiliyor. Benzinli araç sahipleri de 19 Eylül'de benzine indirim yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte 19 Eylül akaryakıt indirimine dair gelişmeler...

19 Eylül mazot-benzin indirim | Benzine indirim mi geldi? Bu gece bezine indirim var mı? 19-20 Eylül benzine indirim yapılacak mı? Araç sahipleri son zamanlarda benzin ve mazota gelen indirimler ile rahatlamış durumda. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu Rus petrol ve enerji ürünlerine gelen yaptırımlar nedeniyle brent petrol fiyatlarının artmasına paralel olarak ülkemizde de benzin ve mazota peş peşe zamlar geldi. 30 TL'ye kadar dayanan akaryakıt fiyatları son gelen indirimlerle birlikte 20 TL'nin altını görmüş durumda. Benzin ve mazota yeni indirimlerin kapıda olduğu bildirilirken araç sahipleri de 19 Eylül'de benzine indirim mi yapılacak? sorusuna yanıt aramaya başladı.

19 Eylül mazot-benzin indirimi

Son günlerde benzin ve mazota gelen indirimler araç sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı zamanında mazot fiyatı 30 TL'ye kadar dayanmıştı. Brent petroldeki ateşin sönmesi akaryakıta indirimlerin gelmesine neden oldu. 19 Eylül'de akaryakıta bir indirim beklentisi daha ortaya çıktı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre mazota (motorin) 19 Eylül'ü 20 Eylül'e bağlayan gece dev bir indirim bekleniyor.

Benzine indirim mi geldi?

19 Eylül Pazartesi'yi 20 Eylül Salı'ya bağlayan gece akaryakıta yeni bir indirim beklşeniyor. İndirimin sadece motorin grubunda olması beklşeniyor. Mazota 19 Eylül'de 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor.

Bu gece bezine indirim var mı?

Araç sahiplerinin gözü kulağı benzin ve mazot fiyatlarına yapılacak olan indirim ve zam haberinde. Son gelen bilgilere göer akaryakıta yeni bir indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıta 19 Eyül pazaretsi günü dev bir indrim gelebilir. Mazotun litre satış fiyatına 19 Eylül-20 Eylül arasında 1.76 kuruş indirim bekleniyor. 19 Eylül-20 Eylül arasında benzine ise herhangi bir indirim beklenmiyor.

19-20 Eylül benzine indirim yapılacak mı?

19 Eylül Pazartesi'yi 20 Eylül Salı'ya bağlayan gece akaryakıta yeni bir indirim bekleniyor. Ancak bu indirim sadece mazot grubunda olması bekleniyor. Mazotun (motorin) litre satış fiyatına 1 lita 76 kuruş civarında indirim yapılması bekleniyor. İndirimin pompaya yansıması bekleniyor.

Güncel mazot fiyatı 19 Eylül

İstanbul / Avrupa 24,81 TL

İstanbul / Anadolu 24,83 TL

Ankara 24,91 TL

İzmir 24,95 TL

Güncel benzin fiyatı 19 Eylül

İstanbul / Avrupa 19,22 TL

İstanbul / Anadolu 19,23 TL

Ankara 19,35 TL

İzmir 19,34 TL