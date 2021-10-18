Piyasalarda tedirginlik sürüyor

Türkiye CDS’leri de son 6 ayın yükseğine çıktı. Çin’den gelen veriler de dikkati çekiyor.

Geçen hafta Türkiye piyasalarında Türk Lirası için sancılı bir süreç yaşandı. Global piyasalarda gelişmekte olan ülke paraları değer kazanırken Türk Lirası, tersi hareketle yüzde 3 değer kaybetti. Geçen pazartesi akşamı 9 TL'yi ilk kez geçen dolar bu haftaya da 9.29 TL seviyelerinde başlıyor. Türkiye CDS'leri de son 6 ayın yükseğine çıktı.



Piyasada yaygın görüş, Türk Lirasındaki harekette Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta Perşembe günü yapacağı aylık faiz toplantısında faizi ciddi oranda indireceği endişesi etkili oluyor. Ancak Türkiye Cumhuriyet Bankası Merkez Bankası Başkanı Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi liderinin ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada “Biz Para Politikası Kurulu olarak bütün teknik ekiple çalışacağız. Bütün verileri, içeride dışarda analiz ederek 21'inde bir karar vereceğiz.” dedi.



Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre haftaya başlarken Çin'den gelen veriler dikkati çekiyor. Çin ekonomisi 3. Çeyrekte yıllıkta yüzde 4.9 ama önceki çeyreğe göre sadece yüzde 0.2 büyüyebildi. Emlak satışları yüzde 17 azaldı. Ham çelik üretimi Ağustosa göre yüzde11, yıllık bazda yüzde 21 azalarak 73.7 milyon tona geriledi. Haberler sonrasında Çin borsası haftaya negatif başladı. ABD Endeks futureları da ekside olduğundan Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir başlangıç beklenebilir. BIST100 için 1400 seviyesi önemli bir geçiş noktası olmaya devam ediyor.



BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik 1420 ye kadar tepti. Şimdi 1400 destek seviyesi yeniden önem kazanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.