Piyasada hangi veriler öne çıkıyor? Türk borsasının ocak seyri

Ukrayna-Rusya krizi bölgeyi etkilediği kadar borsaların da seyrinde etkili oluyor

2022 yılının ilk ayı sona eriyor. Dünya için kötü Türkiye için iyi bir ay olarak tarihe geçecek. Özellikle Ukrayna gerginliği yüzünden Rus borsasının % 20ye varan kaybı görmesi, FED endişeleri ile teknoloji hisselerine gelen satışla Nasdaq Endeksinin % 20 ye varan kaybı görmesi akla ilk gelen şoklar. Evet biraz toparlandılar, bu son günde toparlanma devam edecek gibi. Ama MSCI Dünya endeksi Ocak itibariyle % 7 kayıpta.

Türk borsasının seyri

Türkiye borsasında ise BIST100 Endeksi ayın başında müthiş ralli ile % 13 yükselip 2100 seviyesini gördükten sonra bikaç kez devre kesip geriledi. Ama saima pozitif bakmaya devam etti. Bugüne başlarken ay başından beri %7 yükselmiş durumda. 2021 de yükselişi sürükleyen Sanayinin büyük şirketleri ise dayak yemiş durumda. Çünkü doğalgaz kısıntısı üstüne elektrik kesintisi üretimi sekteye uğrattı. Yükselişi, havacılık ve bankacılık hisseleri sürükledi. Geçen hafta özelinde endekste %1.4'lük kayıp olurken haftalık bazda en büyük kayıp %5 ile Metal Ana endeksinde, en büyük kazanç ise % 3.5 ile Ulaştırma Endeksinde yaşandı.

Ukrayna-Rusya krizinin etkisi

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; Ukrayna sınırına asker yığan Rusya, buna benzer hareketi 2021 Nisan'ında da yapmıştı. Biden ısrarla Rusya Ukrayna'ya girecek diyor ama NATO'dan pek hareket yok. Üstelik Ukrayna başkanı bile öyle bir şey yok diyor. Bu gerginlik en çok paladyuma yaradı. 1 ayda % 25i geçti artış. Ardından petrole yaradı. O da varili % 15 artarak 90 dolara geldi. Tabi bu dünya ve Türkiye için negatif etkili.

Özellikle enflasyonu artırıcı etkisi yüzünden. Ocak ayı enflasyonu bizde perşembe günü gelecek. Piyasa beklentisi aylık % 10 yükseleceği yönünde. Bu da yıllık TÜFE'nin % 40ı geçmesi demek. TL ise bu süreçte sakin, volatilite düşmeye devam etmekte. Dolar Endeksi faiz artırım beklentisi ile aybaşından beri % 1.5 değer kazanırken TL de o civarda kayıp yaşayarak diğer paralara paralel seyretti.

Hangi veriler öne çıkıyor?

Bu haftanın veri takviminde bizdeki TÜFE öne çıkarken yurtdışında Avrupa ve İngiltere MB toplantıları, aybaşı olduğundan Şubat ayı PMI verileri, ABD ve Türkiye'de bilanço açıklayan şirketler ile Cuma günü ABD'de istihdam verileri önem taşımaktadır.

BIST performansı



BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izledik. 2000 seviyesi pozitif bölgeye geçiş noktası olarak izlenebilir.

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