Piyasa coşkusu yavaşlıyor mu?

'TCMB’nin 0.7 milyar doları piyasada 0.34 milyar doları VIOP’ta olmak üzere 1 milyar dolarlık satış yaptığı tahmin ediliyor...'

2 Aralık 1873'te, Osmanlı Devleti'nin dış piyasalardan aldığı borçların devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi amacıyla İstanbul Galata'da Türkiye'nin ilk menkul kıymetler borsası sayılan Dersaadet Tahvilat Borsası açıldı.

Aslında 1866'da Osmanlılar'dan alacaklı devletlerin de desteğiyle İstanbul'da kurulan borsa, resmiyete kavuştu da denilebilir. Yine de 148 yıl önce resmi borsaya kavuşmuş İstanbul. Bir nevi doğum günü.

Borsada psikolojik algı

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Dün Borsa İstanbul'da yabancı girişi ile beraber rekorlarla yükseliş rallisi devam etti. Açılıştan daha bir saat geçmemişti ki 1857'ye kadar yükselen BIST 100 Endeksi kapanışı da bu seviyeden yaparak günü % 2.64 artışla kapattı. En çok değer kazanan endeks %6 artışla BIST ULAŞTIRMA endeksi oldu. İlginçtir, 26 Kasım'da da en çok düşen Endeks Ulaştırmaydı. Çünkü mutasyonu bol yeni omicron virüs varyantı seyahat yasaklarını beraberinde getirmişti. Dün buna tepki gelmiş oldu. TAV'ın Antalya Havalimanı ihalesini alması da bu artışta katalizör oldu.

Kur geriliyor mu?

Önceki akşam 13.90'a yükselen USDTRY kuru, dün öğlene doğru tekrar o seviyelere gelince bir anda düşmeye başladı. 7 yıl aradan sonra TCMB piyasaya doğrudan satış yoluyla müdahale etti. Kur 12.50'ye kadar % 10 düştü. Ancak 13.30 seviyesine geri dönerek orada denge bulduğu görüldü. TCMB'nin 0.7 milyar doları piyasada 0.34 milyar doları VIOP'ta olmak üzere 1 milyar dolarlık satış yaptığı tahmin ediliyor. Rakam, 15 gün sonra açıklanacak. Bugünün ilk saatinde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifası sonrasında yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Bugün ise TCMB ekonomistlerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Stratejik bakış...

Bugün, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Bakalım yabancılar geçen hafta ne kadarlık alım yapmış?

BIST100 Ekim başında başladığı harekette tarihi rekorları yenileyen bir ralliyi sürdürüyor. TL'nin değersizleştiği süreçte endeksi taşıyan hisselerdeki artışla BIST 100 Endeksi 1850'ye ulaştı. Piyasa coşkusu bugün yavaşlayabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.