DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Farklı bir damak tadı! Öküz (öksüz) helvası nedir, nasıl yapılır?
ABD’den Rusya’ya tehdit gibi uyarı… ‘2014’teki gibi yapmayın!
Piyasa coşkusu yavaşlıyor mu?
Deyrizor'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü
Sonbahar depresyonuna girmemek için...
Seçimler öncesi oğul Kaddafi’ye adaylık sinyali
Demir döküm tava nasıl temizlenir?
Kararan dirsek ve koltuk altı nasıl beyazlatılır?
Almanya'da salgına karşı yeni tedbirler aldı
Lavanta yağını yaranıza sürerseniz...
Doğal saç kremi nasıl hazırlanır?
Omicron varyantı yayılıyor… Bir ülkede daha rastlandı
Cezayir’den çağrı: Afrika’yı daha fazla önemseyin
ABD'de Kovid-19'dan ölümler engellenemiyor
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da 3 Aralık Cuma okullar tatil edilir mi?

TIMETURK / DÜNYA / Deyrizor'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü

Deyrizor'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü

Deyrizor'un güneybatısında bulunan bir petrol bölgesinde rejim güçlerini taşıyan otobüse silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

41 Dakika Önce
2021-12-02 20:18:04
Deyrizor'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü

Deyrizor ilinin Mesrab çölü bölgesinde bir petrol sahasında çalışan rejim görevlileri ve rejim ordusu konvoyu kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından hedef alındı.

Saldırıda, Hurata isimli petrol sahasında aralarında rejim askeri ve görevlilerinin bulunduğu 10 kişi öldü. Türk Telekom Reklamı

Saldırıyı henüz üstelenen olmadı.

DEAŞ, Deyrizor, Humus ve Rakka illerinde zaman zaman Esed rejimi ve İran destekli terörist grupları "vur-kaç" taktiğiyle hedef alıyor.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden terör örgütü DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus'un doğusu ve Deyrizor'un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş