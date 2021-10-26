Faiz indirimi ve borsanın zirvedeki seyri

Faiz indirimi sonrasında büyük bir para girişi yaşayarak yükselişe geçen borsada dün işlem hacmindeki artışla beraber son 7 ayın zirvesine de çıkılmış oldu.

Geçtiğimiz hafta içerisinde perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , politika faizini beklentileri çok aşarak 200 baz puan indirince TL dolar karşısında 9.30'dan başlayan hareketle dün sabah itibariyle 9.85'e kadar yükseldi. Güne başlarken 10 büyükelçi konusu gündemdeydi. Cumhurbaşkanı, kabinesi ile yaptığı toplantı yaparken ABD'den bir açıklama sosyal medyaya düştü. ABD'nin Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine ‘riayet etmeyi teyit ettiklerini' belirttiler.

"Bizim niyetimiz kriz çıkarmak değil"

Açıklamanın Cumhurbaşkanlığı kaynaklı "olumlu karşılandığı yönünde" geçen haberler sonrasında USDTRY 9.53'e kadar hızlı geriledi. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil, ülkemizin hakkını, hukukunu, onurunu, çıkarlarını ve egemenlik haklarını korumaktır. Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesine, yani ülkelerin kanunlarına ve nizamlarına uyulacağı, içişlerine karşılamayacağı taahhüdüne bağlılıklarını ifade eden bu büyükelçilerin artık Türkiye'nin egemenlik hakları konusundaki beyanlarında daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz." dedi. Açıklama sonrasında batı medyasında pozitif haberler dikkat çekiyor.

Para girişi derken...

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; Faiz indirimi sonrasında büyük bir para girişi yaşayarak yükselişe geçen borsada dün işlem hacmindeki artışla beraber son 7 ayın zirvesine yükselindi. BIST 100 endeksi günü % 0.88 artışla 1,492.93 puandan kapattı. Para girişi derken şöyle söyleyelim: 3 iş gününde 4 kurumun müşterilerinin net alımı (TEB, AK, GARANTİ ve QNB) toplamı 2 milyar TLyi aşmıştır. Bu üç günde; EREGL, TUPRS, KCHOL ve FROTO BIST 100'e en çok katkı sağlayan hisseler olmuştur.

ABD Federal Hükümeti, 2020 mali yılında Kovid-19 salgınının etkisiyle toplam 3.1 trilyon dolarlık rekor bütçe açığı vermişti. 1 Ekim 2020'de başlayan ve 30 Eylül 2021'de sona eren 2021 mali yılında ise bütçe açığı 2.8 trilyon dolar olduğu bildirildi. 2 yılda yaklaşık 6 trilyon dolar bütçe açığı! Fonlama FED'den tabi ki. Haziran ayında 8 trilyon doları geçen FED bilanço büyüklüğü, bu tempo ile devam ederse 2022 sonunda 9 trilyon dolara ulaşacak. ABD'de 1.8 trilyon dolarlık alt yapı paketinin maliyeti devlete kalırsa FED'in kısa vadede tahvil alımını azaltması zor olabilir.

Stratejik bakış açısı

ABD borsalarında yeni rekorlar gelmeye devam ederken Tesla, 1 trilyon dolar barajını geçen son şirket oldu. Bu sabah Asya da ise yatay bir seyir görülüyor.

Öte yandan stratejik bakış açısı şöyle: BIST100 Ekim başında yeniden 1371'e kadar gerilediğinde “Bu seviyelerin altı, yükselen trendin kırılması anlamına geleceğinden bir tepki hareketi beklenebilir” demiştik şimdi 1490'a kadar geldi. Riskler nedeniyle hisse bazlı hareketler öne çıkabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.