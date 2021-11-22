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TIMETURK / EKO ANALİZ / Döviz işte böyle düşer!

Döviz işte böyle düşer!

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, bugünkü makalesinde dövizin nasıl düşeceğine dair dikkat çeken bir yazıya yer verdi.

3 Saat Önce
2021-11-22 08:21:20
Döviz işte böyle düşer!

Şebnem Bursalı'nın, "Döviz işte böyle düşer" başlıklı makalesi şöyle:

Doğu Akdeniz'den çekiliyoruz açıklaması yaparsak; Dolar 9.50 TL...

Libya'dan çekiliyoruz dersek; Dolar 9 TL...

Katar'dan ve Afrika'dan çekiliyoruz desek; Dolar 8.75 TL...

Karadeniz'de doğalgaz aramasını durduruyoruz açıklamasını yaparsak; Dolar 8.50 TL...

Suriye'den çekiliyoruz dersek; Dolar 8.25 TL...

BM ve NATO kararlarını ne diyorlarsa uygulayacağız dersek; Dolar 8 TL...

Ülke içindeki ve sınır ötesindeki tüm terör operasyonlarını durduruyoruz dersek; Dolar 7.75 TL...

Hapisteki FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü üyelerini tahliye ediyoruz dersek; Dolar 7.50 TL...

Savunma sanayiindeki tüm projeleri durduruyoruz, üstüne S-400'leri iade ediyoruz dersek; Dolar 7.25 TL...

KHK ile görevden alınanları tekrar eski görevlerine iade ediyoruz dersek; Dolar 7 TL...

Vesayet sistemine geri dönüyoruz dersek; Dolar 6 TL...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden parlamenter sisteme geri dönüyoruz dersek; Dolar 5.75 TL...

IMF ile yeniden anlaşma dönemine başlıyoruz ve Merkez Bankası'ndaki dolar rezervine direk emir verme yetkisini onlara veriyoruz, döviz rezervini de IMF kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 5.50 TL...

Kıbrıs'taki tüm haklarımızdan vazgeçiyoruz dersek; Dolar 5.25 TL...

Tüm yerli projeleri durduruyoruz ve herşeyi ABD ve Batılı ülkelerden temin dönemine geçiyoruz dersek; Dolar 5 TL...

TSK'yı tekrar FETÖ ve NATO'nun kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 4.75 TL...

Devam ediyoruz doları düşürme formülüne...

MİT içindeki tüm Anadolu evlatların tasfiye ediyor ve yine uluslararası lobilerin kontrolüne veriyoruz ve operasyon yapma dönemini tamamen durduruyoruz dersek; Dolar 4.50 TL...

Petrol ve doğalgaz arama gemilerini uluslararası enerji lobilerinin kontrolüne veriyoruz dersek; Dolar 4 TL...

Cumhur İttifakı'nı lağvediyoruz, erken seçime gidiyor ve biz iki parti (AK Parti ve MHP) seçime girmiyoruz dersek; Dolar 3 TL...

Seçimi Millet İttifakı'nın kazanmasını sağlıyor ve HDP'ye 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı ve 4 bakanlık veriyoruz dersek; Dolar 2.50 TL...

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş tahliye ediliyor dersek; Dolar 2 TL...

Terör saldırılarına karşın güvenlik güçlerimizin operasyon yapmalarını yasaklıyoruz dersek; Dolar 1.75 TL...

Batılı ülkeler ve ABD ile her temasımızda "Siz nasıl isterseniz" diyeceğimizin sözünü verirsek; Dolar 1.25 TL...
Ve son...

Komşu ülkelerle tüm ilişkilerimizin kesileceğini ve sadece Batı ve ABD'nin işaret ettiği ülkelerle ilişki kuracağımızı söylersek; Dolar 1 TL...

İşte size dolar, döviz nasıl düşer formülü!

Peki ama burada sorulması gereken asıl soru şu; Formülü uyguladık, döviz düştü. Mutlu muyuz? Benim cevabım çok açık ve net; Hayır! Eminim sizler de, milyonlar da aynı cevabı hem de yüksek sesle veriyorsunuz.

Birkaç gündür pek çok WhatsApp mesaj gruplarında paylaşılan bu kinayeli mesaja başka bir cevap veren varsa; Bu ülkeyi terkedip defolup gitsin...

Kaynak: sabah.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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