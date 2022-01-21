Doğal gaz tüketiminin artışı piyasayı nasıl etkiler? BIST haftayı nasıl kapattı?

ABD ve Türk piyasalarında son durum...Bakanlık İran'ın enerji açıklaması sonrası ne karar aldı? Doğalgazda kısıntı olur mu? Süreç piyasaları nasıl etkiler?

Marmara başta olmak üzere tüm yurtta yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu esnada enerji ile ilgili İran cephesinden gelen açıklamalar da vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini artırdı.

Piyasaları,sanayiyi yakından etkileyen bu açıklamanın ayrıntıları ise şöyle.....

Salı günü yüzde 5 düştükten sonra Çarşamba yüzde 3 tepki veren BIST100 Endeksi Perşembe gününe iyi başladı ve 2065 puana kadar yükseldi. TCMB'nin faizi değiştirmeyip, uzun süre de indirmeyeceği yönündeki açıklamaları sonrasında bankacılık hisselerinin önderliğinde yükseliş denemeleri sonrasında piyasanın dominant iki yatırımcısı tarafından gelen satışlarla başarısız oldu. BIST 100 endeksi 1984'e kadar düşse de günü % 1.4 kayıpla 2014'den kapattı.

Enerji Bakanlığı ne dedi?

Türkiye'nin doğalgaz tüketimi 19 Ocak'ta 288 milyon metreküp ile rekor kırarken aynı gün İran'ın 10 günlük süre boyunca Türkiye'ye gaz akışını kesmesi dikkat çekti. Haberin ardından Enerji Bakanlığı dün açıklama yaptı: "Elektrik ve doğalgaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle, doğalgaz ve buna bağlı olarak da elektrik tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır."

Doğal gazda kısıntı olur mu?

Alnus Yatırım değerlendirmesine göre; basında yer alan bilgilere göre santrallere ve sanayiye verilen gaz % 40 azaltıldı. Bu açıklama, büyük sanayi hisselerinde satış getirdi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayide kullanılan doğalgazda kısıntıya gidilecek olmasının üretim üzerinde büyük bir baskı yaratacağını belirtti.

Diğer taraftan Meteoroloji, İstanbul da dahil son yılların en büyük kar fırtınası konusunda uyardı. Bir haftayı geçebilecek kar süresince neredeyse karantina koşullarına geri dönmüş olabiliriz.

ABD ve Türk piyasalarında son durum

ABD borsalarında yılbaşından beri yaşanan endişeli seyir devam ediyor. Akşam % 1 civarında kayıpla kapatan ABD Endekslerinin ardından bu sabah Asya da negatif hava hakim. Bu durum, Borsa İstanbul'daki dengesiz sürece pek de olumlu katkı sağlayamıyor. Gerçi dün açıklanan verilere göre yabancıların borsadan çıkış süreci devam ediyor. Yılın ilk haftasında BIST100 % 9.5 yükselirken 143 milyon dolar satan yabancılar, sonraki hafta da her gün yükselen borsada 55 milyon dolarlık daha satmışlar. Kısa vadeli vurguncu yabancılar dışındakilerin payı azalmaya devam ediyor diyebiliriz.

BIST nasıl seyretti?

BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izledik. %5 lik düşüş sonrasında 2025 geçiş noktası olarak izlenebilir.

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