BOTAŞ kesintisi ne durumda? Yurt içi piyasalar nasıl seyretti?

BOTAŞ, yaptığı açıklamayla ilaç, ekmek, et ve süt ürünleri üreten işletmeler için yaptığı doğalgaz kesintilerine son verdi. Diğer OSBlerdeki sanayi şirketleri ise bugün kesintiye devam edecekler. Kendi elektriğini kendi üreten ve gaz kullanımı sınırlı olan şirketler ise üretime devam ediyor.

Dün, az kaldı tarihe yeni bir "Kara Pazartesi" olarak geçecekti. Hafta sonu kripto paralar % 20 civarında düşmüştü. Haftaya Asya da negatif başlamışken Avrupa'da Rusya borsası %8 düşerek yılbaşından beri kaybını % 20'ye taşırken Stoxx Europe 600 % 3.8 ve diğer Avrupa ülke endeksleri % 4 civarında değer kaybederek günü tamamladı. Türkiye'de ise Pazartesi gününe hafif kayıplarla başlayan BIST100, direnemedi ve günü % 5.02'lik değer kaybı ile 1910 puanda kapattı. Üstelik gün sonu bile değil, saat 17.47'de devre kesici ile tüm işlemler durunca bitti.

ABD ve Asya piyasalarında durum

Alnus Yatırım değerlendirmesini göre; Akşam ABD'de kötü başlayan endeksler korku ile düşmeye devam ederken bir ara Nasdaq % 5'e varan düşüş gösteriyordu ama kapanışa doğru tepki geldi ve artıda kapattı. Eğer % 5 üstü ekside kapatsaydı "Kara Pazartesi" sözü yine dolaşıma girerdi. Ancak bu sabah futureları ekside. Asya borsaları da eksi olarak işlemelerini sürdürüyor.



BOTAŞ kesintisinde son durum

BOTAŞ, yaptığı açıklamayla ilaç, ekmek, et ve süt ürünleri üreten işletmeler için yaptığı doğalgaz kesintilerine son verdi. Diğer OSBlerdeki sanayi şirketleri ise bugün kesintiye devam edecekler. Kendi elektriğini kendi üreten ve gaz kullanımı sınırlı olan şirketler ise üretime devam ediyor.

Kar yağışı afet boyutuna ulaşınca dün akşam İstanbul yollarda kaldı. 5 bin kişi kurtarılarak güvenli yere yerleştirildi. seferler iptal edildi. İstanbul'a Anadolu ve Trakya'dan girişler yasaklanırken özel araçların bugün 13.00 e kadar trafiğe çıkması yasaklandı. Yakın tarihte ilk kez bu kadar ciddi önlem alındığı görüldü.

Yurt içi piyasalara stratejik bakış...

Yeni güne başlarken, yurt içinde kapasite kullanım oranı ve imalat güven endeksi takip edilecek, yurt dışında ise Almanya IFO iş iklim endeksi ve ABD tarafından gelecek CB tüketici güven endeksi verileri takip edilecektir. Bu haftanın majör gündemi olan ve iki gün sürecek Fed toplantısı ise bugün başlıyor.BIST100 Ekim başında başladığı harekette % 75 yükselerek tarihi rekorları yenileyen bir rallide 2400 ulaşmışken kısa sürede % 28 gerileyerek 1726 görüldükten sonraki tepki hareketlerini izledik. %5 lik düşüş sonrasında 2025 geçiş noktası olarak izlenebilir. Bu seviye altında hedge gerekebilir.

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