İstanbul Havalimanı’nda son durum

Yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda bir pistin açılmasının ardından, diğer pistler için de hazırlıklar sürüyor.

Kar yağışı nedeniyle seferlerin durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerden biri saat 12.00 itibarıyla uçuşlara açıldı. Diğer pistlerin de açılması için kar temizleme çalışmaları büyük bir ölçüde tamamlandı. Pistlerin uçuşa hazır hale gelmesinde sona gelindi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, apron, pist ve taksi yolu üstünde 41 santimetre olarak ölçülen kar birikimini, 500 personel ve 180 kar temizleme aracıyla temizleyerek havalimanını operasyonlara hazır hale getiriyor.

İGA, İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolculara bekleme süreleri boyunca internet erişimi sağladı, 27 bin 500 kumanya ve 3 bin 600 battaniye dağıttı.

Sabiha Gökçen'de iki gün daha uçuşlar azaltılacak

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek uçuşlarda iki gün daha azaltmaya gidileceği duyuruldu.

Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısının ardından Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), Sabiha Gökçen'deki uçuşlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen uçuşlarında, 26 Ocak Çarşamba tüm gün için yüzde 15 oranında, 27 Ocak Perşembe 05.00-12.59 saatlerinde yüzde 10 oranında azaltma yapılacağı belirtildi.

Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edildi. .