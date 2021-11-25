Borsada yeni zirve seviyeleri

'Borsada önceki gün 62 dün de 57 milyar TL'yi aşan hacim vardı. Bugün bizde TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özetini, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Bakalım yabancılar geçen hafta ne kadarlık hisse almış...'

6 Ekim'de 1371 seviyesinde kapandıktan sonra ralliye başlayan BIST 100 Endeksi, son 27 iş gününde sadece iki gün negatif kapanarak büyük iştahla yükselişini sürdürüyor. Dün de 1834'e kadar çıkarak yeni zirve görüldü. 6 Ekim'den beri yükseliş % 34'e ulaştı.

BAE ile yatırım anlaşması

Dün ana gündem Türkiye ile 3 yıldır arası açık olan Ortadoğu'nun zengin ülkesi BAE'nin Veliaht Prensinin Ankara'ya gelmesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri sonrasında; enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarımı kapsayan 9 farklı alanda toplam 10 milyar dolar büyüklüğünde Türkiye'ye doğrudan yapılacak olan yatırım anlaşması imzalandı.

Gelişmekte olan ülke paralarında durum

Alnus Yatırım'ın değerlendirmesine göre; Dün sabah 13.10 seviyesinde olan USDTRY kuru saat 16:00'da 11.55'e kadar neredeyse % 12 değer kazandı. Ancak bu seviyeden gelen alımlarla piyasalar kapanırken 12.25 seviyesinden kapandı. Oysa Dolar Endeksi % 0.35 yükseldiğinden diğer gelişmekte olan ülke paraları değer kaybetti.

Doların güçlenmesinde bir etken de istihdam verilerinin çok iyi gelmesi oldu: ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Kasım ile biten haftada 199 bine gerileyerek 1969'dan bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.

Bugün ve yarınki süreç

ABD'de Kasım'ın 4. perşembe günü hasata şükran günü olarak kutlanırdı. Bugün, ABD piyasaları ismi kalan tatil yüzünden kapalı. Yarın ise Black Friday günü. Dolayısıyla 2 gün bizde işlem hacminde düşüş olabilir. Borsada önceki gün 62 dün de 57 milyar TL'yi aşan hacim vardı. Bugün bizde TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özetini, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Bakalım yabancılar geçen hafta ne kadarlık hisse almış.

Stratejik bakış

BIST100, Ekim başında başladığı harekette tarihi rekorları yenileyen bir ralliyi sürdürüyor. TL'nin değersizleştiği süreçte endeksi taşıyan hisselerdeki artışla BIST 100 Endeksi 1830'a ulaştı. Piyasa coşkusu devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.