DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinlilere müdahalesinde 20 kişi yaralandı
Libya'da Askeri Mahkeme Halife Hafter hakkında idam cezası verdi
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında yükseliş devam ediyor
Borsada yeni zirve seviyeleri
Avrupa Parlamentosu Rus Wagner Gruba yaptırım tasarısını kabul etti
Tunuslu gazeteciler Cumhurbaşkanı Said'den 'istisnai durum' için süre sınırlaması istedi
AB'den salgında 4. dalga uyarısı
Ukrayna: Yeni bir saldırı Rusya'ya çok pahalıya patlayacak
Afrika Kovid-19 salgınında 4. dalgayla karşı karşıya
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 775 bini geçti
Lokomotiv Moskova - Lazio maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Gümüş eşyalarınızı kolay bir şekilde parlatmak için...
Dünyanın en büyük bankası, 'Ethereum mu, Bitcoin mi?' sorusunun cevabını verdi
AB ülkelerine seyahat zorlaşıyor! 9 ay içinde 3. doz Kovid-19 aşısı olma şartı getiriliyor
Siyah noktalardan bu maskelerle kurtulun

TIMETURK / DÜNYA / Avrupa Parlamentosu Rus Wagner Gruba yaptırım tasarısını kabul etti

Avrupa Parlamentosu Rus Wagner Gruba yaptırım tasarısını kabul etti

Avrupa Birliğinin Rus Wagner Gruba yaptırım uygulamasını öngören karar tasarısı Avrupa Parlamentosunda oy çokluğuyla kabul edildi.

2 Saat Önce
2021-11-25 19:52:07
Avrupa Parlamentosu Rus Wagner Gruba yaptırım tasarısını kabul etti

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Rus paralı askerleri olarak bilinen Wagner unsurlarıyla ilgili oturum düzenledi.

Oturumda vekiller, söz konusu grubun Suriye, Libya, Ukrayna, Sudan, Mozambik, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde işkence, tecavüz, öldürme ve zorla kaybettirme gibi pek çok suç işlediği, hukuken var olmayan bu şirketin hiçbir mensubunun yargılanamadığı ve Rusya'nın vekil gücü niteliğindeki bir suç örgütü olduğu yönündeki bulgularını dile getirdi.

Oturumun ardından Wagner Gruba yaptırım uygulanmasını öngören karar tasarısı için yapılan oylamada 585 vekil "evet" oyu kullandı. Böylece karar tasarısı oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu.

AP'den oylama sonucuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada da "Milletvekilleri, Rus paramiliter örgütü Wagner Grubu ve ilgili özel askeri birimler tarafından çeşitli çatışma bölgelerinde işlenen iğrenç suçları en güçlü şekilde kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

AP'nin kararları üye ülkelere tavsiye ya da çağrı niteliğinde oluyor ve üye ülkeler için hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 15 Kasım'da AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Wagner'e karşı yaptırımlar için yasal çerçeve kararlaştırmaya yönelik teknik çalışmalar olduğunu, bunlar sonuçlandığında AB'nin yaptırım rejimi çerçevesinde bir karar verileceğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş