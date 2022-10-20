MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları (uzman-baş öğretmenlik) sınavı görevli ücreti | Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı sınav görevli ücreti ne kadar? Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında öğretmenlere kariyer yapma fırsatı tanındı. Şartları taşıyan öğretmenler sınava girerek uzman öğretmen ve başöğretmen olabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavında on binlerce öğretmen de gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak görev alacak. Öğretmenler şimdiden MEB ÖKBYS sınav görevli ücretinin ne kadar olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik sınav görevli ücretleri.

MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları (uzman-baş öğretmenlik) sınavı görevli ücreti | Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı sınav görevli ücreti ne kadar? Öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında öğretmenlere kariyer yapma fırsatı tanındı. Şartları taşıyan öğretmenler sınava girerek uzman öğretmen ve başöğretmen olabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavında on binlerce öğretmen de gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak görev alacak. Öğretmenler şimdiden MEB ÖKBYS sınav görevli ücretinin ne kadar olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik sınav görevli ücretleri.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenler uzman öğretmen ve başöğretmen olabilecek. Gerekli başvuru şartlarını taşıyan ve eğitimlerin ardından sınavdan da geçen öğretmenler uzman öğertmen ve başöğretmen olmaya hak kazanacak. Merakla beklenen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına sayılı günler kaldı. Yüz binlerce öğretmenin ter dökeceği sınavda on binlerce öğretmen de sınav görevlisi olarak yer alabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınav görevli başvuruları alınmaya başlandı.

MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı görevli ücreti

MEB'in bünyesinde yapılacak olan uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavlarında gözetmen, yedek gözetmen ve salon başkanı olarak yer almak isteyenlere verilecek sınav görevli ücreti belli oldu. İşte MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı görevli ücretleri;

Gözetmen Sınav Görevli Ücreti: 427 TL

Yeden Gözetmen Sınav Görevli Ücreti: 320 TL

Salon Başkanı Sınav Görevli Ücreti: 440 TL

Bina Yöneticisi Sınav Görevli Ücreti: 501 TL

Bina Yönetici Yardımcısı Sınav Görevli Ücreti: 453 TL

Gözetmen, Yedek Gözetmen, Salon Başkanı sınav görevli ücreti ne kadar?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavında gözetmen olarak yer alan bir öğretmene sınav görevli ücreti olarak 427 Lira ödeme yapılacak. Yedek gözetmenlere 320 Lira, Salon başkanlarına ise 440 TL ödeme yapılacak. Ödemeler yüzdelik dilime göre farklılık gösterebilir.

MEB Öğretmenlik Kariyer Basamkları Yazılı Sınavı ne zaman?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Sınav giriş belgeleri ise 14 Kasım tarihinde www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavınagirecek adayların ilanı 1 Kasım günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde erişime sunulacak.

Kimler uzman öğretmen olabilir?

Uzman öğretmenlikte 10 yıl geçirmiş, kademe ilerlemesinin durdurulması için cezası olmayan ve 240 saatlik mesleki eğitimi alanlar ise "başöğretmen" unvanı için sınava giriş başvurusu yapabilecek. Gerek uzmanlık gerekse başöğretmenlik için yapılan sınavlarda 70 ve üzeri puan alan başarılı sayılacak.