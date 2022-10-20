Uzman Öğretmenlik sınav görevli ücreti ne kadar? Uzman öğretmen, baş öğretmen gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ücreti kaç TL? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına sayılı günler kalırken sınav için görevlendirme başvuruları da açıldı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı görevli başvurusu yapacak olanlar sınav görevli ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte 2022-2023 Uzman öğretmen, baş öğretmen (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) sınav görevli ücretleri.

Uzman Öğretmen sınav görevli ücreti ne kadar? Uzman öğretmen, baş öğretmen gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı ücreti kaç TL? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariye yapma fırsatı kazandırıldı. Bu kapsamda şartları taşıyan öğretmenler uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavlarına girerek yeni unvanlarını alabiliyor. 19 Kasım'da yapılacak Uzman öğretmen sınavına yüz binlerce adayın girmesi bekleniyor. Uzman öğretmen sınavında kamu personelleri de sınav görevlisi olarak yerini alacak. Öğretmenler ilk defa yapılacak uzman öğretmen ve başöğretmen sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu merak edip araştırıyor. İşte 2022 uzman öğretmen, baş öğretmen (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) sınav görevli ücretlerin dair detaylar...

MEB bünyesinde görev yapan öğretmenler yıllardır öğretmenlik meslek kanunun çıkmasını bekliyordu. Kanun nihayet geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer fırsatı tanındı. Buna göre öğretmenler uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilecek. Eğitimlerini tamamlayan yüz binlerce öğretmen sınav gününü dört gözle çekiyor. Uzman ve baş öğretmenlik sınavlarında on binlerce öğretmen de gözetmen olarak yer alacak.

Uzman Öğretmenlik sınav görevli başvurusu başladı mı?

19 Kasım'da yapılacak Uzman Öğretmenlik sınavında görevli olmak isteyenler için başvurular başladı. Başvurular 7 Kasım 2022 tarihine kadar devam edecek.

Uzman Öğretmenlik sınav görevli ücreti ne kadar?

Uzman öğretmenlik sınavı MEB bünyesinde gerçekleşecek. MEB'in en geniş katılımlı sınavlarından biri olacak uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavlarında görevli olanlara verilecek ücretler de belirlendi. İşte uzman öğretmen sınavında görevlilere verilecek tutarlar;

Gözetmen Sınav Görevli Ücreti: 427 TL

Yeden Gözetmen Sınav Görevli Ücreti: 320 TL

Salon Başkanı Sınav Görevli Ücreti: 440 TL

Bina Yöneticisi Sınav Görevli Ücreti: 501 TL

Bina Yönetici Yardımcısı Sınav Görevli Ücreti: 453 TL

Uzman öğretmenlik sınavı ne zama?

Uzman öğretmenlik sınavında eğitim süreci tamamlandı. Uzman öğretmenlik yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alındı. Sınavlar 19 Kasım'da yapılacak. Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022'de açıklanacak.

Uzman öğretmen tazminatı ne zaman yatacak?

Uzman öğretmen sınavını geçen öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek. Uzman öğretmen ve baş öğretmen olmaya hak kazananlar 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Uzman öğretmenlik sınavı başvuru şartları neler?

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhilöğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik UzmanÖğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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