YÖK Başkanı Özvar Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Toplantısı'na katıldı

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Toplantısı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya birlik üyesi “Bartın, Bilecik Şeyh Edebali, Bandırma Onyedi Eylül, Bolu Abant İzzet Baysal, Bursa Teknik, Çankırı Karatekin, Düzce, Gebze Teknik, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sakarya Uygulamalı Bilimler ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitelerinin” rektörleri katıldı.

Toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren YÖK Başkanı Özvar, Orta Karadeniz'den Doğu Marmara'ya uzanan havzadaki üniversitelerin birikimlerini bir potada değerlendirme imkanı sağlayan bu Birliğin, dönem toplantısı vesilesiyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde olduklarını söyledi.

"Bugünkü toplantımızın temel gündemi olarak, bu birliğin kuruluş amacını da oluşturduğunu düşündüğüm “iyi bir üniversite” fikri üzerine tasavvurlarımı paylaşmak istiyorum." diyen Özvar, "Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği'ni (BKÜB), hali hazırda 14 üniversitemizin, yaklaşık 15 yıllık bir zaman zarfında gelişerek ve genişleyerek oluşturdukları kıymetli bir oluşum olarak gördüğümü belirterek sözlerime başlamak isterim." diye konuştu.

Özvar, Birliğin, iyi bir üniversitenin nasıl ortaya çıkarılacağı ideali doğrultusunda bir arayışın sonucu olduğuna inandığını vurgulayarak, "Bir yandan katma değer içeren nitelikli bilimsel araştırmalar yapmak, diğer yandan da eleştirel ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmek, bu idealin en temel iki ayağı olarak ifade edilebilir. Araştırmayı bilen, sistematik düşünce kabiliyetini geliştirmiş, disipliner bilgi ile donanmış, disiplinler arasılığın öneminin bilincinde bireylerden oluşan nesiller, insanımızın/milletimizin ve değerlerimizin/medeniyetimizin geleceği için çok önemli." şeklinde konuştu.

İyi bir üniversite, eğitim-araştırma ikiliğine kapılmadan, piyasayı da bu denkleme dahil eden entegre bir yaklaşımı gerektiğini ifade eden Özvar, "Bu yaklaşımda, öncelik yerine eş zamanlılık esastır. Yani bu üç unsurun birlikte yürütüldüğü bir usül söz konusudur. Bir üniversite ne eğitimden ne araştırmadan vazgeçebilir." dedi.

Özvar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir kere daha vurgulamak isterim ki, 2023 hedeflerimiz çerçevesinde bilimsel üretkenlik büyük önem taşıyor. Bilimsel araştırmaların ve teknolojinin bir yarışa döndüğü günümüz dünyasında ayakta kalmanın yegane yolu daha çok çalışmak ve üretmektir. Bilimsel üretkenlik bir muhit ve iklim içinde inkişaf ediyorsa ki öyledir, bizlere düşen en önemli vazife bilim insanlarının içinde huzurlu ve mutlu çalışacakları ve üretmeye teşvik edilecekleri bu muhit veya iklimi inşa etmek veya geliştirmektir. Bunu başarmak ise yönetimlerin yani hepimizin akademik performansı esasa alan bir yönetim felsefesini benimsememize ve icra etmemize bağlıdır. Öğretim elemanlarının bütün bilimsel üretiminin yakından izlenerek üniversite içi yönetim politikaları oluşturulmalı; atama, yükseltme, proje destekleme ve teşvik mekanizmaları bu üretkenlik esasına göre yapılmalıdır. Üniversite yönetimlerimiz bilhassa genç nesil bilim insanlarını daha fazla üretmeye olduğu kadar daha nitelikli üretmeye de teşvik etmelidir. Deyim yerindeyse pozitif ayrımcılığın belki de en meşru gerekçesi bu üretkenlik olmalıdır."

İyi üniversitenin tecessüm ettiği bir diğer alanın ise uluslararasılaşma düzeyi olduğuna dikkat çeken Özvar, "Son yıllarda Yükseköğretim Kurulu'muz uluslararasılaşmayı stratejik hedef olarak benimsemiş ve bu hususta üniversitelerimizi bir hayli teşvik etmiştir. Bunun yanı sıra üniversitelerimiz de uluslararası öğrenciler için birer çekim alanı niteliği kazanmayı kendilerine şiar edinmelidir." şeklinde ifade etti.

Özvar, YÖK burslusu olarak Türkiye'de lisans ve lisansüstü eğitim gören 255 öğrencinin olduğunu, bunların yaklaşık 3'te 1'lik kısmının Birlik bünyesinde olduğu kaydetti.

Ben kendi adıma her bir kurumumuzun “iyi üniversite”nin işaret ettiği kapasite ve potansiyele sahip olduğuna ve dünya çapında bir başarı hikayesi inşa edebileceğine inanındığını kaydeden Özvar, "Birlik üyesi üniversitelerimizle birlikte Türkiye'deki Yüksek Öğretim Kurumlarının genel durumunu birlikte müzakere edeceğiz. Ve geleceğe ilişkin bazı yeni bakış açıları, perspektifler üretmeye çalışacağız." dedi. dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük binası Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirlen toplantıda Türk Yükseköğretiminin halihazırdaki durumu ve geleceğe ilişkin beklentiler müzakere edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.