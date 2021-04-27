DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor
Çad Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Deby: Konseyin, devletin bekasını sağlamaktan başka amacı yok
Yurt içi uçuşlarda HES kodu zorunlu mu? Yurt dışı uçuşlarda seyahat izin belgesi gerekli mi?

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

YKS’ye 2 ay kala neler yapılmalı?

YKS’ye girecek adayların planlı hazırlıklarına şimdiden başlamalarını öneren Rehberlik Danışmanları Tekin Kaplan ve Yasin Aslan, “Her yarışta olduğu gibi üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde de rakiplerin ne yaptığına ya da yapmadığına değil adayların kendi yapabildikleri ve yapamadıklarına odaklanmaları gerekiyor” önerilerinde bulundular

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.04.2021 08:50:08
YKS’ye 2 ay kala neler yapılmalı?

Her yarışta olduğu gibi üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde de rakiplerin ne yaptığına ya da yapmadığına değil adayların kendi yapabildikleri ve yapamadıklarına odaklanmaları gerektiğini söyleyen öneren Altınbaş Üniversitesi Ortaöğretime Destek Birimi Rehberlik Danışmanları Kaplan ve Aslan, şu tavsiyelerde bulundular:

260420211152576774103

“Bu süreçte zayıf yanlarımızı fark edip güçlendirmek, güçlü yanlarımızı da daha da geliştirmek için çalışmamız gerekiyor. Son 2 ay için geçmişe dönüp neler yaptığımıza bakmamız gerekiyor. Bunun için şimdiye kadar gerek evde, gerekse okul ya da kursta yapılan TYT-AYT denemelerini detaylı bir biçimde analiz edip, bir nevi check-up yapmalıyız. Bu analiz ile sorumlu olduğumuz testlerde genel durumumuzu görmeliyiz.  Bu analizi yaparken de oldukça gerçekçi olmalıyız. Kendimizi değerlendirirken objektif bir değerlendirme yaparak durumumuzu gerçekçi bir şekilde ortaya koymalıyız.”

Rehberlik danışmaları yanlış cevapların 3 temel nedenini şöyle sıraladılar:

“Deneme sınavlarında yaptığımız yanlış cevapların da neden olduğunu sorgulamalıyız; genel olarak sınavlarda yapılan yanlış cevapların üç temel nedeni vardır:

“Birincisi; temel bilgi eksikliği: Konular eksik kalmış tam öğrenme oluşmamıştır. Bu durumda konu ağırlıklı tekrarlarla konu eksiği-açığı kapatılmalıdır.

İkincisi; pratik eksikliği: Konu anlaşılmış fakat yeterince nitelikli soru çözümü yapılmamıştır. Bu durumda da soru çözümü ağırlıklı bir çalışma yapılmalıdır.

Üçüncüsü; anlık dikkat eksiklikleri bunun için de dikkat-okuma ve anlama hızını geliştirecek etkinlikler yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı da süreyi doğru kullanabilmektir. Bunun için konu kavrama testleri vb. testleri çözerken de süre tutarak çözüm yapmaya dikkat edilmelidir. Ayrıca evde, okulda ya da kursta yapılan TYT-AYT denemelerinde hangi testten başlanacağı, kolay-orta-zor sorularla karşılaşıldığında neler yapılacağını deneyerek kendimiz için en doğru stratejiyi bulmalıyız.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş