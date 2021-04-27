YKS’ye 2 ay kala neler yapılmalı?

YKS’ye girecek adayların planlı hazırlıklarına şimdiden başlamalarını öneren Rehberlik Danışmanları Tekin Kaplan ve Yasin Aslan, “Her yarışta olduğu gibi üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde de rakiplerin ne yaptığına ya da yapmadığına değil adayların kendi yapabildikleri ve yapamadıklarına odaklanmaları gerekiyor” önerilerinde bulundular

Her yarışta olduğu gibi üniversite sınavlarına hazırlık sürecinde de rakiplerin ne yaptığına ya da yapmadığına değil adayların kendi yapabildikleri ve yapamadıklarına odaklanmaları gerektiğini söyleyen öneren Altınbaş Üniversitesi Ortaöğretime Destek Birimi Rehberlik Danışmanları Kaplan ve Aslan, şu tavsiyelerde bulundular:

“Bu süreçte zayıf yanlarımızı fark edip güçlendirmek, güçlü yanlarımızı da daha da geliştirmek için çalışmamız gerekiyor. Son 2 ay için geçmişe dönüp neler yaptığımıza bakmamız gerekiyor. Bunun için şimdiye kadar gerek evde, gerekse okul ya da kursta yapılan TYT-AYT denemelerini detaylı bir biçimde analiz edip, bir nevi check-up yapmalıyız. Bu analiz ile sorumlu olduğumuz testlerde genel durumumuzu görmeliyiz. Bu analizi yaparken de oldukça gerçekçi olmalıyız. Kendimizi değerlendirirken objektif bir değerlendirme yaparak durumumuzu gerçekçi bir şekilde ortaya koymalıyız.”

Rehberlik danışmaları yanlış cevapların 3 temel nedenini şöyle sıraladılar:

“Deneme sınavlarında yaptığımız yanlış cevapların da neden olduğunu sorgulamalıyız; genel olarak sınavlarda yapılan yanlış cevapların üç temel nedeni vardır:

“Birincisi; temel bilgi eksikliği: Konular eksik kalmış tam öğrenme oluşmamıştır. Bu durumda konu ağırlıklı tekrarlarla konu eksiği-açığı kapatılmalıdır.

İkincisi; pratik eksikliği: Konu anlaşılmış fakat yeterince nitelikli soru çözümü yapılmamıştır. Bu durumda da soru çözümü ağırlıklı bir çalışma yapılmalıdır.

Üçüncüsü; anlık dikkat eksiklikleri bunun için de dikkat-okuma ve anlama hızını geliştirecek etkinlikler yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı da süreyi doğru kullanabilmektir. Bunun için konu kavrama testleri vb. testleri çözerken de süre tutarak çözüm yapmaya dikkat edilmelidir. Ayrıca evde, okulda ya da kursta yapılan TYT-AYT denemelerinde hangi testten başlanacağı, kolay-orta-zor sorularla karşılaşıldığında neler yapılacağını deneyerek kendimiz için en doğru stratejiyi bulmalıyız.”

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