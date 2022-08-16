YKS ek tercih tarihi | Yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercihleri ne zaman yapacak?

YKS ek tercih tarihi | Açıkta kalan öğrencilerin merakla bekledikleri YKS ek tercih dönemi detaylarını sizler için derledik. Peki yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercihleri ne zaman yapacak? YKS ek tercih ödemeleri nereye ve nasıl yapılır? İşte merak edilen ikinci tercih detayları!

Açıkta kalan öğrencilerin merakla bekledikleri YKS ek tercih dönemi detaylarını sizler için derledik. Peki yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercihleri ne zaman yapacak? YKS ek tercih ödemeleri nereye ve nasıl yapılır? İşte merak edilen ikinci tercih detayları!

Yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercihleri ne zaman yapacak?

YKS ek tercih tarihi | ÖSYM tarafından açıklanması beklenen ikinci tercih tarihi geçtiğimiz yıl 20-23 Eylül arasında yapıldı. Fakat bu yıl üniversite açılış tarihleri 22 Eylül'de başladığı için, ek tercihlerin de daha erken bir tarihte yapılması bekleniyor. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

YKS ödemeleri nasıl yapılır?

YKS ek tercih yapmak isteyen öğrenciler; tercih bildirimini internet üzerinden tamamlamalıdır. Ardından ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ‘ÖDEMELER' alanından kredi kartı /banka kartıyla da ödeme yapabilirsiniz.

Hangi Bankalara YKS ödemesi yapılır?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

YKS ek tercih (ikinci tercih) ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafıdnan belirlenen YKS ikinci tercih ücreti bu yıl 30 TL olarak ödenecek.