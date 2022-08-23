YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? YÖK ATLAS boş kontenjan listesi | ÖSYM boş kontenjanlar listesi yayımlandı mı?

YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM boş kontenjanlar listesi yayımlandı mı? Ek tercih yapacak öğrencilerin beklediği boş kontenjan listesi için geri sayım başladı. Kayıt tarihinin bitmesinin ardından boş kontenjanların açıklanması bekleniyor. YÖK ATLAS boş kontenjan listesi ve detaylar!

ÖSYM boş kontenjanlar listesi yayımlandı mı? Ek tercih yapacak öğrencilerin beklediği boş kontenjan listesi için geri sayım başladı. Kayıt tarihinin bitmesinin ardından boş kontenjanların açıklanması bekleniyor. YÖK ATLAS boş kontenjan listesi ve detaylar!

YKS boş kontenjanlar açıklandı mı?

İkinci tercihlerini ya da hiç tercih yapmamış öğrencilerin ik tercihlerini yapacakları tarih henüz açıklanmadı. Üniversite boş kontenjanlar listesinin, kayıt işlemlerinden sonra yayımlanması bekleniyor.

Hiç tercih yapmamış adaylar ek tercih yapabilir mi?

İlk tercihlerde tercih yapmayan öğrenciler, ikinci tercihlerde tercih haklarını kullanabilirler.

Ek tercih ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından belirlenen ek tercih ücreti, 2022 yılı için 30 TL oldu.

YÖK ATLAS boş kontenjan listesi

YÖK ATLAS boş kontenjan listesi açıklandığında haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

YÖK boş kontenjan açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite boş kontenjanları hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"YÖK'te veriye dayalı attığımız adımlar meyvesini veriyor. YKS yerleştirme sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın kontenjanlarının %99'u doldu.

KKTC üniversiteleri hariç yükseköğretim kurumlarımızın boş kontenjanları geçen yıl 164 bin civarında iken, bu yıl bu sayı 13 bine kadar düştü."