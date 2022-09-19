YKS 2. ek tercih | YKS ikinci ek yerleştirme olur mu? YKS ek yerleştirme ile ne kadar boş kontenjan kaldı, ne kadarı doldu? ÖSYM merakla beklenen 2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarını resmi internet sitesinden duyurdu. Adaylar TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak YKS ek yerleştirme sonuçlarını sorgulayabilecek. YKS ek yerleştirmede bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ise YKS 2. ek tercih yapılacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki YKS ek yerleştirme ile boş kontenjan kaldı mı? Kaç bin kontenjan boş?

YKS 2. ek tercih | 2022 YKS ek tercih sonuçları uzun bir bekleyişin ardından ÖSYM'nin internet sitesinden ilan edildi. Bir bölüme yerleşmeye hak kazanamayan adaylar YKS ikinci ek yerleştirme olur mu? sorularını sormaya başladı. Hatırlanacağı üzere 2022 yılında YKS 2. ek yerleştirme işlemi yapılmıştı. Peki YKS ek yerleştirme ile ne kadar boş kontenjan kaldı, ne kadarı doldu?

YKS 2. ek tercih olur mu?

2022 YKS ek tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. YKS yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler YKS ikinci ek yerleştirme işlemlerinin olup olmayacağını araştırmaya başladı. Konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YKS ikinci ek yerleştirme olur mu?

YKS ek yerleştirme ile boş kontenjanların yüzde 99'u doldu. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten, 19 bin 358'e düşmüştür. Kontenjanların büyük oranda dolduğu için ikinci ek yerleştirme (tercih) yapılmasına pek ihtimal verilmiyor. Ancak son söz ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanacaktır.

YKS ek yerleştirme ile ne kadar boş kontenjan kaldı, ne kadarı doldu?

YÖK YKS ek yerleştirme sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi; "2022 YKS'de kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'u dolmuştur. Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten, 19 bin 358'e düşmüştür. Yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz."

YKS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.