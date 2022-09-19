2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programlarından birine yerleşemeyen adaylar '2022 YKS 2. ek yerleştirme olacak mı? YKS ikinci ek tercih yapılacak mı? Bu sene ikinci ek yerleştirme başvurusu olacak mı?' sorularını sormaya başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene YKS yerleştirmelerinin ardından 2 ek tercih yapılmıştı. Peki 2022 YKS ikinci ek yerleştirme yapılır mı?

2022 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programlarından birine yerleşemeyen adaylar "2022 YKS 2. ek yerleştirme olacak mı? YKS ikinci ek tercih yapılacak mı? Bu sene ikinci ek yerleştirme başvurusu olacak mı?" sorularını sormaya başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sene YKS yerleştirmelerinin ardından 2 ek tercih yapılmıştı. Peki 2022 YKS ikinci ek yerleştirme yapılır mı?

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği YKS ek yerleştirme (tercih) sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlandı. Binlerce kişi açıklanan sonuçlara göre üniversiteli olmaya hak kazandı. Ancak tercihlerde bir bölüme yerleşemeyen adaylar ise üzüldü. ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi; "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir."

2022 YKS 2. ek yerleştirme olacak mı?

2021 YKS sınavının ardından iki kere ek yerleştirme işlemi yapılmıştı. YKS ek tercih yapan on binlerce öğrenci üniversiteli olmuştu. Bu sene ek yerleştirmede kontenjanların tamamına yakını doldu. 2022 YKS 2. ek tercih işlemlerinin açıklması beklenmiyor.

YKS ikinci ek tercih yapılacak mı?

ÖSYM geçtiğimiz sene baraj puanlarında yapılan düzenleme nedeniyle YKS yerleştirmelerinde 2 ek tercih yapılmasına karar vermişti. Ancak bu sene YKS ek tercihlerin sadece 1 kere yapılması bekleniyor.

YKS ek yerleştime ile ne kadar boş kontenjan kaldı?

Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısının 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düştüğü belirtildi.

YKS ek tercih ile üniversite kazananların kayıtları ne zaman?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.