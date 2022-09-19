2022 YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı | YKS ek tercih ÖSYM sorgula! 2022 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması yüz binlerce kişi tarafından dört gözle bekleniyordu. ÖSYM'den yapılan flaş açıklama ile yerleştirme sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Tercih yapan adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak öğrenebilecek.

2022 YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı | YKS ek tercih ÖSYM sorgula! 2022 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanması yüz binlerce kişi tarafından dört gözle bekleniyordu. ÖSYM'den yapılan flaş açıklama ile yerleştirme sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Tercih yapan adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak öğrenebilecek.

Yüz binlerce öğrencinin üniversite hayalini taze tuttuğu ek yerleştirmelerde sonuç ÖSYM tarafından açıklandı. YKS'de baraj uygulamasının kaldırılmasıyla sınava giren ve puanı hesaplanan tüm adayların başvurduğu YKS ek yerleştirme sonuçları pek çok kişi sevindirirken pek çok kişiyi de üzdü.

2022 YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

Kamuoyunun ve adayların bilgisine saygıyla sunulur." denildi.

2022 YKS ek yerleştirmelerde noş kontenjanların yüzde 99'u doldu. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir" denildi. Açıklamada, ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısının 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düştüğü belirtildi.

YKS 2. ek yerleştirme olacak mı?

Geçtiğimiz sene YKS yerleştirmelerinde birinci ek tercihlerin ardından ikinci ek tercihler yapılmıştı. Ancak bu sene kontenjanların tamamına yakını doldu. 2022 YKS ikinc ek yerleştirme yapılması beklenmiyor. Ancak son kararı ÖSYM verecektir.