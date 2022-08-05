Yeni KPSS ne zaman? 2022 iptal edilen KPSS'nin yeni tarihi belli oldu mu? Yeni KPSS takvimi

Yeni KPSS ne zaman? 2022 KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasının hemen ardından inceleme başlatılmıştı. Kısa sürede iptal edilen sınavın yeni tarihi, 3 milyon memur adayı tarafından bekleniyor. Peki ama 2022 iptal edilen KPSS'nin yeni tarihi belli oldu mu? ÖSYM KPSS sınav kılavuzunu yayımladı mı? İşte detaylar..

2022 KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasının hemen ardından inceleme başlatılmıştı. Kısa sürede iptal edilen sınavın yeni tarihi, 3 milyon memur adayı tarafından bekleniyor. Peki ama 2022 iptal edilen KPSS'nin yeni tarihi belli oldu mu? ÖSYM KPSS sınav kılavuzunu yayımladı mı? İşte detaylar..

Yeni KPSS ne zaman?

KPSS sınavının iptal edilmesi 'Yeni KPSS sınavı ne zaman?' sorusunu da beraberinde getirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre 17 Eylül günü yeni KPSS takvimi yayınlanacak.

KPSS ücreti tekrar verilecek mi?

İptal edilen KPSS'ye girenlerin merak ettiği bir diğer konu da, tekrar ücret yatırılıp yatırılmayacağı oldu. Fakat ÖSYM açıklamasına göre, sınava giren öğrencilerin tekrar ödeme yapmasına gerek kalmayacağı vurgulandı ve özür dilendi.

Yeni KPSS takvimi

İkinci defa yapılacak sınav için henüz takbim yayımlanmadı. Takvimin 17 Eylül Cumartesi günü yayımlanması bekleniyor.

Yediiklim yayınevinin açıklaması

Soruların Yediiklim yayınevinin sorularıyla benzer olduğu iddia edildi. Yediiklim yayınevi ise; “KPSS'de benzer çıkan soru sayısı iddia edildiği gibi 20 tane yoktur diye tahmin ediyoruz. ÖSYM şu anda soruları inceliyor. Geçmiş yıllardaki sınavlarda da çıkan benzer sorularımız oluyordu. YKS, ALES, DGS, KPSS'de de oluyor. Farklı kurumların her sene 120 sorudan 10 tane tutturduk diye açıklamaları olur. Ama biz şu ana kadar reklam yapmadık. Ama her zaman bu yapılır, doğal bir şey bu. Soruların birebir olup olmadığına ÖSYM karar verecek. İncelemeler sonucunda biz de bir açıklama bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.