28 Ekim devamsızlık tam gün mü, yarım mı? 28 Ekim'de okula gitmeyenler yarım gün mü yok yazılır tam gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili 1.5 gündür. 28 Ekim günü de tüm kamu kurum ve kuruluşları gibi MEB'e bağlı okullarda öğleden sonra tatil olacak. 28 Ekim'de okula gitmeyen öğrenciler ve veliler devamsızlığın tam gün mü yoksa yarım gün mü olacağı sorusuna yanıt arıyor.

2022 yılının son resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak, çalışanlar da 1.5 gün izinli olacak. Cumhuriyet bayramı izni 28 Ekim öğleden sonra başlıyor. Yani 28 Ekim günü öğleden sonra tatildir. Durum böyle olunca öğrenciler ve veliler 28 Ekim'de okula gidilmezse devamsızlığın tam gün mü yoksa yarım gün mü yazılacağını merak ediyor.

28 Ekim devamsızlık tam gün mü, yarım mı?

28 Ekim'de öğleden önce tüm yurtta mesailer normal şekliyle devam edecek. Öğeleden önce kamu binaları, okullar, hastaneler, PTT ve bankalar açık olacak. Ancak öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak. Okullarda da saat 13.00'ten sonra ders işlenmeyecek. 28 Ekim'de okula gelemeyen öğrenciler eğer öğleden sonraya kalan dersleri varsa yarım gün yok yazılır. Ancak dersleri öğleden önceye kadar bitiyorsa okula gitmemeleri durumunda tam gün yok yazılır.

28 Ekim'de okula gitmeyenler yarım gün mü yok yazılır tam gün mü?

Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başladı. 28 Ekim'de tüm kamu kurum ve kuruluşları öğleden sonra izinlidir. 28 Ekim öğeden önce okula gelmeyen ve devamsızlık hakkını kullanmak isteyenler yarım gün yok yazılır.

28 Ekim tatil mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı milli bayramlar arasındadır. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm çalışanlar 1.5 gün izinlidir. 28 Ekim'de öğleden sonra tüm çalışanlara tatildir.

28 Ekim hastaneler açık mı?

Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim'de öğleden önce tüm kamu kurum ve kuruluşları açıktır. Ancak öğleden sonra ise kapalıdır.

2022 Resmi tatil günleri

Yılbaşı: 1 Ocak - Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi