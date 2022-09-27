2022 uzman öğretmenlik sınav ücreti ne kadar? Uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavı için ücret yatırılacak mı? Sınav ücreti kaç TL? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin hayalini kurduğu kariyer fırsatı öğretmenlere verildi. Öğretmenler gerekli şartları taşımaları karşılığında uzman öğretmen ve başöğretmen olabiliyor. Uzman öğretmenlik sınav başvuruları ise 26 Eylül'de başladı. Öğretmenler sınav başvuru ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte uzman öğretmenlik sınav ücretine dair detaylar...

2022 uzman öğretmenlik sınav ücreti ne kadar? Uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavı için ücret yatırılacak mı? Sınav ücreti kaç TL? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin hayalini kurduğu kariyer fırsatı öğretmenlere verildi. Öğretmenler gerekli şartları taşımaları karşılığında uzman öğretmen ve başöğretmen olabiliyor. Uzman öğretmenlik sınav başvuruları ise 26 Eylül'de başladı. Öğretmenler sınav başvuru ücretinin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte uzman öğretmenlik sınav ücretine dair detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olanların merakla beklediği uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav aşvuruları başladı. Dana önce eğitimlerini tamamlayan öğretmenler sınavın yapılmasını merakla bekliyor. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik unvanları ile birlikte öğretmenlerin alacakları ücret de artacak. Uzman öğretmenlik sınav başvutuları 26 Eylül'de başladı. Başvurular 3 Ekim'e kadar devam edecek.

2022 uzman öğretmenlik sınav ücreti ne kadar?

MEB Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları kapsamında uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri tamamlandı. Eğitimlerin ardından öğretmenler sınav başvuruarına da başladı. Uzaman öğretmenlik sınav başvurusu yapmak isteyenler sınav ücretinin olup olmadığını merak ediyor. Peki uzman öğretmenlik sınav başvuru ücreti ne kadar? Öğretmenlerden bu sınava girmeleri için herhangi bir sıınav başvuru ücreti alınmıyor.

Uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavı için ücret yatırılacak mı?

Öğretmenler 26 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında uzman öğretmenlik sınavına başvuru yapabilecek. Uzman öğretmenlik sınavına başvuran adaylardan sınav başvuru ücreti alınmaycak.

Kimler uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavından muaf?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.