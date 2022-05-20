Uzman öğretmen eğitimi uzaktan mı olacak? Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik yaz eğitimleri online mi yoksa yüz yüze mi olacak? Öğretmenlerin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kanun ile birlikte öğretmenlere kariyer imkanı tanınacak. Öğretmenler gerekli şartları taşımaları halinde eğitim alarak ve sınavları da geçerek uzman öğretmen ve başöğretmen olabilecek. Öğretmenlerin merakla beklediği uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerinin tarihi belli oldu. Yaz döneminde yapılacak eğitimlerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacağı merak ediliyordu.

Uzman öğretmen eğitimi uzaktan mı olacak? Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik yaz eğitimleri online mi yoksa yüz yüze mi olacak? Öğretmenlerin merakla beklediği Öğretmenlik Meslek Kanunu geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kanun ile birlikte öğretmenlere kariyer imkanı tanınacak. Öğretmenler gerekli şartları taşımaları halinde eğitim alarak ve sınavları da geçerek uzman öğretmen ve başöğretmen olabilecek. Öğretmenlerin merakla beklediği uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerinin tarihi belli oldu.

Bir milyondan fazla öğretmeni yakından ilgilendiren Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge MEB'in internet sitesinde yayınlandı. Yönerge doğrultusunda uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınavlarının ve eğitimlerinin başlayacağı tarih de açıklandı. Buna göre öğretmenlerin uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimşeri başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yaz ayında yapılacak olan eğitimlerin uzaktan olup olmayacağı merak ediliyordu.

Uzman öğretmen ve baş öğretmen eğitimi uzaktan mı olacak?

Milyonlarca öğretmen uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik eğitimlerinin okulda mı yoksa uzaktan mı yapılacağını merak ediyordu. MEB'den beklenen yanıt geldi. Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik eğitimleri uzaktan eğitim yolu ile ÖBA üzerinden yapılacak.

Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik yaz eğitimleri online mi yoksa yüz yüze mi olacak?

Uzman Öğretmenlik ve Baş öğetmenlik eğitimleri Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden online olarak yapıalcak. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programına katılacaklar, ÖBA'ya giriş yapmaları ve her bir eğitim konusunu eksiksiz izlemeleri hâlinde Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını/Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olacaktır.

Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik eğitimleri belirlenen tarih aralığında olmak üzere günün her saati erişime açık tutulacaktır. Ayrıca uzaktan eğitim yöntemiyle erişime açılan her bir eğitim konusunun içeriği yazılı doküman olarak ÖBA üzerinden paylaşılacaktır

Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman başlaaycak?

Buna göre 500 binin üzerinde öğretmeni ilgilendiren uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programının başvuruları 1-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen eğitimleri ne zaman başlayacak?

Uzman öğretmenlik eğitimleri, 18 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başöğretmenlik eğitimleri de yine uzman öğretmenlik eğitimleriyle aynı tarihte 18 Temmuz'da başlıyor.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

ÖBA'ya giriş yansıl yapılır?

Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.