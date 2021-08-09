Ufuk Coşkun: Milli bir eğitim sistemi henüz tesis edilemedi

Eğitimci yazar Ufuk Coşkun, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u istifa kararına götüren sürece ilişkin bazı hatırlatmalarda bulunurken, mevcut eğitim sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi

Coşkun'un Milat gazetesindeki yayımlanan 'MEB'de devir teslim' başlıklı yazısı;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk maalesef istifa etti. Bu istifayı epeydir bekleyen biri olarak açıkçası üzüldüm. Kendisini makamında ziyaret ettiğimde bazı çevrelerce hedefe konulacağını bizzat ifade etmiştim.

Öyle de oldu.

Örneğin gerek ETCEP adlı proje gerekse Cahit Zarifoğlu'nun kitabının toplatılması gibi önceden gerçekleşmiş olan birçok hadise Ziya Selçuk'un üzerine yıkılmak istendi.

Oysa 2002 yılından itibaren yedi bakan değiştiren AK Parti'de işin içinden gelen, eğitim sorunlarına vakıf, öğretmene ve öğrenciye en yakın bakanlardan biriydi.

Göreve başladığı ilk gün “Öğretmenlerimizin kalbine, gönlüne dokunmayan bir sistem başarılı olamaz" diyerek onlar için fevkalade onur kırıcı olan Alo 147 şikâyet hattını kaldırması bile öğretmenlere olan saygısını göstermekteydi.

Şansızlığı ise bakanlığının küresel çapta bir salgına denk gelmesi oldu. Bilim Kurulu'nun okulları kapatma kararları maalesef Ziya Selçuk'a mal edildi. Ve bu konuda sıkça eleştiri aldı.

Ben kendisini mütevazı kişiliğiyle ve 2023 Eğitim Vizyonu açılış konuşmasında ifade ettiği şu sözlerle hatırlayacağım; “Eğitim sisteminin çift kanadı temsilen aklı ve kalbi birleştiren bir yolculuğa ihtiyacı var.”

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de Ziya Selçuk'un bu tespitine gönülden katıldığına hiç şüphe etmiyorum.

Eğitim kuşkusuz zorlu bir alan ve kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Ancak şu bilinmelidir ki Türkiye'nin milli bir eğitim sistemi henüz tesis edilemedi. Eğitim sisteminin dayandığı bir felsefe ve tarihi gerçeklik yok.

Sürekli ifade ettiğim gibi; geçmişte dünyayı yönetmiş, kültür, sanat ve düşüncede ileri seviyeyi yakalamış imparatorluk bakiyesi bir milletin mektepleri böyle olmamalıydı.

Bugün mektepler iskelet gibi. Ruhu yok! Gençler bilinç kayması yaşıyor. Yetişkinler ise kendine ve ülkesine yabancı! İşte varsa bir eğitim sorunu budur.

Kısacası eğitimin aynı zamanda ciddi bir zihniyet sorunu olduğunun bilinmesinde fayda vardır. Dolayısıyla yeni bakanın öncelikle bu doğrultuda reformlar yapmasını diliyorum.

Milat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.