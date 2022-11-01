Türkiye'nin en iyi üniversiteleri 2022 | Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi? Sıralama listesi açıklandı!

Ülkemizde genç nüfus oranı oldukça fazla. Bu nedenle üniversite sınavına girenlerin sayısı da milyonları aşıyor. Hayatlarının en kritik sınavlarından biri olan YKS'de ter döken adayların önünde bir de üniversite tercih stresi var. Aldıkları puana göre en iyi üniversiteye yerleşmeyi isteyenler Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin hangisi olduğu sorusuna yanıt arıyor. Uluslararası üniversite derecelendirme kuruluşları her yıl dünyanın en iyi üniversitelerini listeliyor. İşte o listede yer alan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri...

Ülkemizde genç nüfus oranı oldukça fazla. Bu nedenle üniversite sınavına girenlerin sayısı da milyonları aşıyor. Hayatlarının en kritik sınavlarından biri olan YKS'de ter döken adayların önünde bir de üniversite tercih stresi var. Aldıkları puana göre en iyi üniversiteye yerleşmeyi isteyenler Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin hangisi olduğu sorusuna yanıt arıyor. Uluslararası üniversite derecelendirme kuruluşları her yıl dünyanın en iyi üniversitelerini listeliyor. İşte o listede yer alan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri...

Ülkemizde YKS sınavına 3 mlyona yakın kişi katılıyor. YKS sınavında baraj uygulamasının da kalkmasıyla sınava katılan ve puanı hesaplanan her aday üniversite tercihi yapabiliyor. Bu durum üniversiteye yerleşme sürecindeki rekabeti de artırmış oldu. İyi bir okula yerleşme arzusunda olan adaylar Türkiye'nin en iyi üniversitesinin hangisi olduğu sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde üniversite eğitim kalitesi son yıllarda oldukça arttı.

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri 2022

URAP (University ranking by academic performance) Türkiye listesine göre Türkiye'nin en iyi üniversiteleri açıklandı. Türkiye'de iyi bir üniversitede ve iyi bir bölümde eğitim görmek isteyenler Türkiye'nin en iyi üniversitesinin hangisi olduğu sorusuna yanıt arıyor. URAP'ın raporuna göre ilk 100'de yer alan ünivesiteler sıralandı. Buna göre listenin başında Hacettepe Üniversitesi yer alıyor.

Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi?

1. Hacettepe Üniversitesi

2. İstanbul Üniversitesi

3. İTÜ

4. Ankara Üniversitesi

5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

6. Ege Üniversitesi

7. Gazi Üniversitesi

8. Dokuz Eylül Üniversitesi

9. Koç Üniversitesi

10. Marmara Üniversitesi

11. Atatürk Üniversitesi

12. İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa

13. Yıldız Teknik Üniversitesi

14. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

15. Fırat Üniversitesi

16. Erciyes Üniversitesi

17. Selçuk Üniversitesi

18. Karadeniz Teknik Üniversitesi

19. Boğaziçi Üniversitesi

20. Çukurova Üniversitesi

21. Yakın Doğu Üniversitesi

22. Akdeniz Üniversitesi

23. Çankaya Üniversitesi

24. Uludağ Üniversitesi

25. Ondokuz Mayıs Üniversitesi

26. Sakarya Üniversitesi

27. Doğu Akdeniz Üniversitesi

28. Sabancı Üniversitesi

29. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

30. Gebze Teknik Üniversitesi

31. Süleyman Demirel Üniversitesi

32. Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi

33. Kocaeli Üniversitesi

34. Pamukkale Üniversitesi

35. Gaziantep Üniversitesi

36. Yüzüncü Yıl Üniversitesi

37. Anadolu Üniversitesi

38. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

39. İnönü Üniversitesi

40. Cumhuriyet Üniversitesi

41. Manisa Celal Bayar Üniversitesi

42. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

43. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

44. Düzce Üniversitesi

45. Abant İzzet Baysal Üniversitesi

46. Karabük Üniversitesi

47. Mersin Üniversitesi

48. İstanbul Medipol Üniversitesi

49. Necmettin Erbakan Üniversitesi

50. Bahçeşehir Üniversitesi

51. Başkent Üniversitesi

52. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

53. Adnan Menderes Üniversitesi

54. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

55. Bozok Üniversitesi

56. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

57. Harran Üniversitesi

58. Acıbadem Üniversitesi

59. Gaziosmanpaşa Üniversitesi

60. Bezmialem Vakıf Üniversitesi

61. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

62. Dicle Üniversitesi

63. Kırıkkale Üniversitesi

64. Atılım Üniversitesi

65. Hitit Üniversitesi

66. Yeditepe Üniversitesi

67. Trakya Üniversitesi

68. Ömer Halis Demir Üniversitesi

69. Bülent Ecevit Üniversitesi

70. Aksaray Üniversitesi

71. Balıkesir Üniversitesi

72. Özyeğin Üniversitesi

73. Adıyaman Üniversitesi

74. Dumlupınar Üniversitesi

75. Afyon Kocatepe Üniversitesi

76. Bingöl Üniversitesi

77. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

78. Giresun Üniversitesi

79. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

80. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

81. Munzur Üniversitesi

82. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

83. Bartın Üniversitesi

84. Ahi Evran Üniversitesi

85. Mustafa Kemal Üniversitesi

86. Namık Kemal Üniversitesi

87. Kastamonu Üniversitesi

88. İstanbul Bilgi Üniversitesi

89. Çankırı Karatekin Üniversitesi

90. Bursa Teknik Üniversitesi

91. Sinop Üniversitesi

92. İskenderun Teknik Üniversitesi

93. Abdullah Gül Üniversitesi

94. İzmir Ekonomi Üniversitesi

95. Üsküdar Üniversitesi

96. Siirt Üniversitesi

97. Ordu Üniversitesi

98. Uşak Üniversitesi

99. Kafkas Üniversitesi

100. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Türkiye'nin en büyük üniversitesi hangisi?

Öğrenci sayısı bakımından yapılan değerlendirmeye göre Türkiye'nin en büyük üniversiteleri sıralandı. Listenin ilk sırasında hiç kuşkusuz Anadolu Üniversitesi yer aldı. Anadolu Üniversitesi 3,4 milyon öğrenci sayısına sahip ve açık ara bu anlamda lider. İşte Türkiye'nin en büyyk üniversiteleri listesi sıralaması;

1. Anadolu Üniversitesi

2. İstanbul Üniversitesi

3. Atatürk Üniversitesi

4. Marmara Üniversitesi

5. Ankara Üniversitesi

6. Kocaeli Üniversitesi

7. Bursa Uludağ Üniversitesi

8. Akdeniz Üniversitesi

9. Dokuz Eylül Üniversitesi

10. Selçuk Üniversitesi

Dünya sıralamasına göre Türkiye'nin en iyi üniversitleri hangileri?

Times Higher Education (THE) dünyanın en iyi üniversiteleri listesini açıkladı. Lisede ABD ve İngiltere'den üniversiteler ilk 10'da kendilerine yer buldu. Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde ilk 10'da 6 ABD üniversitesi 3 İngiltere üniversitesi yer aldı. Ülkemizden ise sadece 3 üniversite imes Higher Education (THE) listesinde ilk 500'de yer aldı. Puan bazlı sırlamada 401-500 bandındaki ülkemizden 3 üniversite llisteye girdi. İşte o sıralamaya göre Türkiye'nin en iyi üniversiteleri;

401–500 Çankaya University

401–500 Koç Üniversitesi

401–500 Sabancı Üniversitesi

501–600 ODTÜ Üniversitesi

601–800 Bahçeşehir Üniversitesi

601–800 Hacettepe Üniversitesi

601–800 Istanbul Technical Üniversitesi

801–1000 Bilkent Üniversitesi

801–1000 Boğaziçi Üniversitesi

801–1000 Duzce Üniversitesi

801–1000 Firat Üniversitesi

801–1000 Istanbul Medeniyet Üniversitesi

801–1000 Ozyeğin Üniversitesi

1001–1200 Atılım Üniversitesi

1001–1200 Istanbul Üniversitesi

1001–1200 Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

1001–1200 Necmettin Erbakan Üniversitesi

1001–1200 Sakarya Üniversitesi

1001–1200 Yıldız Teknik Üniversitesi

1201–1500 Acıbadem Üniversitesi

1201–1500 Akdeniz Üniversitesi

1201–1500 Anadolu Üniversitesi

1201–1500 Ankara Üniversitesi

1201–1500 Atatürk Üniversitesi

1201–1500 Bezmiâlem Vakif Üniversitesi

Dünyanın en iyi 10 üniversitesi

Times Higher Education (THE) raprooruna göre ilk 10'da yer alan Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması şöyle;

1 University of Oxford İngiltere

2 Harvard University ABD

3 University of Cambridge İngiltere

=3 Stanford University ABD

5 Massachusetts Institute of Technology ABD

6 California Institute of Technology ABD

7 Princeton University ABD

8 University of California, Berkeley ABD

9 Yale University ABD

10 Imperial College London İngiltere

URAP nedir?

URAP (University ranking by academic performance) Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Bu çalışmaların bir ürünü olan 2016 URAP Dünya Sıralaması12 Eylül 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2000 dünya üniversitesini, Türkiye Sıralaması4 Kasım 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. da Türkiye'de yer alan ilk 76 üniversiteyi çeşitli akademik performans kriterlerine göre sıralamaktadır.

URAP sıralamaları üniversiteleri iyiler ve kötüler şeklinde ayırmayı hedeflememektedir. URAP'ın hedefi, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktır.