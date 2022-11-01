Türkiye'nin en iyi üniversiteleri 2022 | Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi? Sıralama listesi açıklandı!
Ülkemizde genç nüfus oranı oldukça fazla. Bu nedenle üniversite sınavına girenlerin sayısı da milyonları aşıyor. Hayatlarının en kritik sınavlarından biri olan YKS'de ter döken adayların önünde bir de üniversite tercih stresi var. Aldıkları puana göre en iyi üniversiteye yerleşmeyi isteyenler Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin hangisi olduğu sorusuna yanıt arıyor. Uluslararası üniversite derecelendirme kuruluşları her yıl dünyanın en iyi üniversitelerini listeliyor. İşte o listede yer alan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri...
2022-11-01 11:23:59
Ülkemizde genç nüfus oranı oldukça fazla. Bu nedenle üniversite sınavına girenlerin sayısı da milyonları aşıyor. Hayatlarının en kritik sınavlarından biri olan YKS'de ter döken adayların önünde bir de üniversite tercih stresi var. Aldıkları puana göre en iyi üniversiteye yerleşmeyi isteyenler Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin hangisi olduğu sorusuna yanıt arıyor. Uluslararası üniversite derecelendirme kuruluşları her yıl dünyanın en iyi üniversitelerini listeliyor. İşte o listede yer alan Türkiye'nin en iyi üniversiteleri...
Ülkemizde YKS sınavına 3 mlyona yakın kişi katılıyor. YKS sınavında baraj uygulamasının da kalkmasıyla sınava katılan ve puanı hesaplanan her aday üniversite tercihi yapabiliyor. Bu durum üniversiteye yerleşme sürecindeki rekabeti de artırmış oldu. İyi bir okula yerleşme arzusunda olan adaylar Türkiye'nin en iyi üniversitesinin hangisi olduğu sorusuna yanıt arıyor. Ülkemizde üniversite eğitim kalitesi son yıllarda oldukça arttı.
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri 2022
URAP (University ranking by academic performance) Türkiye listesine göre Türkiye'nin en iyi üniversiteleri açıklandı. Türkiye'de iyi bir üniversitede ve iyi bir bölümde eğitim görmek isteyenler Türkiye'nin en iyi üniversitesinin hangisi olduğu sorusuna yanıt arıyor. URAP'ın raporuna göre ilk 100'de yer alan ünivesiteler sıralandı. Buna göre listenin başında Hacettepe Üniversitesi yer alıyor.
Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi?
1. Hacettepe Üniversitesi
2. İstanbul Üniversitesi
3. İTÜ
4. Ankara Üniversitesi
5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
6. Ege Üniversitesi
7. Gazi Üniversitesi
8. Dokuz Eylül Üniversitesi
9. Koç Üniversitesi
10. Marmara Üniversitesi
11. Atatürk Üniversitesi
12. İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
13. Yıldız Teknik Üniversitesi
14. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
15. Fırat Üniversitesi
16. Erciyes Üniversitesi
17. Selçuk Üniversitesi
18. Karadeniz Teknik Üniversitesi
19. Boğaziçi Üniversitesi
20. Çukurova Üniversitesi
21. Yakın Doğu Üniversitesi
22. Akdeniz Üniversitesi
23. Çankaya Üniversitesi
24. Uludağ Üniversitesi
25. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
26. Sakarya Üniversitesi
27. Doğu Akdeniz Üniversitesi
28. Sabancı Üniversitesi
29. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
30. Gebze Teknik Üniversitesi
31. Süleyman Demirel Üniversitesi
32. Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi
33. Kocaeli Üniversitesi
34. Pamukkale Üniversitesi
35. Gaziantep Üniversitesi
36. Yüzüncü Yıl Üniversitesi
37. Anadolu Üniversitesi
38. İstanbul Medeniyet Üniversitesi
39. İnönü Üniversitesi
40. Cumhuriyet Üniversitesi
41. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
42. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
43. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
44. Düzce Üniversitesi
45. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
46. Karabük Üniversitesi
47. Mersin Üniversitesi
48. İstanbul Medipol Üniversitesi
49. Necmettin Erbakan Üniversitesi
50. Bahçeşehir Üniversitesi
51. Başkent Üniversitesi
52. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
53. Adnan Menderes Üniversitesi
54. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
55. Bozok Üniversitesi
56. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
57. Harran Üniversitesi
58. Acıbadem Üniversitesi
59. Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60. Bezmialem Vakıf Üniversitesi
61. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
62. Dicle Üniversitesi
63. Kırıkkale Üniversitesi
64. Atılım Üniversitesi
65. Hitit Üniversitesi
66. Yeditepe Üniversitesi
67. Trakya Üniversitesi
68. Ömer Halis Demir Üniversitesi
69. Bülent Ecevit Üniversitesi
70. Aksaray Üniversitesi
71. Balıkesir Üniversitesi
72. Özyeğin Üniversitesi
73. Adıyaman Üniversitesi
74. Dumlupınar Üniversitesi
75. Afyon Kocatepe Üniversitesi
76. Bingöl Üniversitesi
77. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
78. Giresun Üniversitesi
79. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
80. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
81. Munzur Üniversitesi
82. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
83. Bartın Üniversitesi
84. Ahi Evran Üniversitesi
85. Mustafa Kemal Üniversitesi
86. Namık Kemal Üniversitesi
87. Kastamonu Üniversitesi
88. İstanbul Bilgi Üniversitesi
89. Çankırı Karatekin Üniversitesi
90. Bursa Teknik Üniversitesi
91. Sinop Üniversitesi
92. İskenderun Teknik Üniversitesi
93. Abdullah Gül Üniversitesi
94. İzmir Ekonomi Üniversitesi
95. Üsküdar Üniversitesi
96. Siirt Üniversitesi
97. Ordu Üniversitesi
98. Uşak Üniversitesi
99. Kafkas Üniversitesi
100. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Türkiye'nin en büyük üniversitesi hangisi?
Öğrenci sayısı bakımından yapılan değerlendirmeye göre Türkiye'nin en büyük üniversiteleri sıralandı. Listenin ilk sırasında hiç kuşkusuz Anadolu Üniversitesi yer aldı. Anadolu Üniversitesi 3,4 milyon öğrenci sayısına sahip ve açık ara bu anlamda lider. İşte Türkiye'nin en büyyk üniversiteleri listesi sıralaması;
1. Anadolu Üniversitesi
2. İstanbul Üniversitesi
3. Atatürk Üniversitesi
4. Marmara Üniversitesi
5. Ankara Üniversitesi
6. Kocaeli Üniversitesi
7. Bursa Uludağ Üniversitesi
8. Akdeniz Üniversitesi
9. Dokuz Eylül Üniversitesi
10. Selçuk Üniversitesi
Dünya sıralamasına göre Türkiye'nin en iyi üniversitleri hangileri?
Times Higher Education (THE) dünyanın en iyi üniversiteleri listesini açıkladı. Lisede ABD ve İngiltere'den üniversiteler ilk 10'da kendilerine yer buldu. Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde ilk 10'da 6 ABD üniversitesi 3 İngiltere üniversitesi yer aldı. Ülkemizden ise sadece 3 üniversite imes Higher Education (THE) listesinde ilk 500'de yer aldı. Puan bazlı sırlamada 401-500 bandındaki ülkemizden 3 üniversite llisteye girdi. İşte o sıralamaya göre Türkiye'nin en iyi üniversiteleri;
401–500 Çankaya University
401–500 Koç Üniversitesi
401–500 Sabancı Üniversitesi
501–600 ODTÜ Üniversitesi
601–800 Bahçeşehir Üniversitesi
601–800 Hacettepe Üniversitesi
601–800 Istanbul Technical Üniversitesi
801–1000 Bilkent Üniversitesi
801–1000 Boğaziçi Üniversitesi
801–1000 Duzce Üniversitesi
801–1000 Firat Üniversitesi
801–1000 Istanbul Medeniyet Üniversitesi
801–1000 Ozyeğin Üniversitesi
1001–1200 Atılım Üniversitesi
1001–1200 Istanbul Üniversitesi
1001–1200 Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
1001–1200 Necmettin Erbakan Üniversitesi
1001–1200 Sakarya Üniversitesi
1001–1200 Yıldız Teknik Üniversitesi
1201–1500 Acıbadem Üniversitesi
1201–1500 Akdeniz Üniversitesi
1201–1500 Anadolu Üniversitesi
1201–1500 Ankara Üniversitesi
1201–1500 Atatürk Üniversitesi
1201–1500 Bezmiâlem Vakif Üniversitesi
Dünyanın en iyi 10 üniversitesi
Times Higher Education (THE) raprooruna göre ilk 10'da yer alan Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması şöyle;
1 University of Oxford İngiltere
2 Harvard University ABD
3 University of Cambridge İngiltere
=3 Stanford University ABD
5 Massachusetts Institute of Technology ABD
6 California Institute of Technology ABD
7 Princeton University ABD
8 University of California, Berkeley ABD
9 Yale University ABD
10 Imperial College London İngiltere
URAP nedir?
URAP (University ranking by academic performance) Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır. Bu çalışmaların bir ürünü olan 2016 URAP Dünya Sıralaması12 Eylül 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 2000 dünya üniversitesini, Türkiye Sıralaması4 Kasım 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. da Türkiye'de yer alan ilk 76 üniversiteyi çeşitli akademik performans kriterlerine göre sıralamaktadır.
URAP sıralamaları üniversiteleri iyiler ve kötüler şeklinde ayırmayı hedeflememektedir. URAP'ın hedefi, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını fark etmelerine yardımcı olmaktır..
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