2023 Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi? Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi? En iyi üniversite sıralaması hangi üniversiteler var? Eğitim hayatımız boyunca hiç kuşkusuz insanların geleceği açısından en önemli eğitim basamağı üniversitelerdir. Üniversite ve bölüm seçerken adaylar oldukça fazla düşünüyor. Üniversiteli adayları tercih döneminde Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi? sorusuna yanıt arıyor. Times Higher Education (THE) Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 3 üniversite listeye girdi.

2023 Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi? Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi? En iyi üniversite sıralaması hangi üniversiteler var? Eğitim hayatımız boyunca hiç kuşkusuz insanların geleceği açısından en önemli eğitim basamağı üniversitelerdir. Üniversite ve bölüm seçerken adaylar oldukça fazla düşünüyor. Üniversiteli adayları tercih döneminde Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi? sorusuna yanıt arıyor. Times Higher Education (THE) Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 3 üniversite listeye girdi.

Ülkemizde milyonlarca kişi YKS sınav maratonun ardından üniversite tercih telaşına başlıyor. Hayallerini kurduğu bölümü iyi bir üniversitede okumak isteyenler tercih döneminde Türkiye'nin en iyi üniversiteleri hangileri? sorusunu sıkça soruyor. Çeşitli kuruluşlar dünya genelinde ve ülkemizde üniversite sıralamaları yapıyor. 2022 Dünya'nın en iyi üniversiteleri de imes Higher Education (THE) tarafından açıklandı. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den de 3 üniversite bulunuyor.

2023 Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi?

Dünyanın en iyi üniversileri listesinin zirvesinde tanıdık bir üniversite var. Listede ABD ve İngiltere'den önemli üniversiteler var. Türkiye'den ilk 500 sıralamasında sadece 3 üniversite girebildi. Times Higher Education (THE) Dünyanın En İyi Üniversiteleri Listesi açıklandı. Buna göre ilk 10'da 6 ABD üniversitesi 3 İngiltere üniversitesi yer alıyor. İşte dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması...

1 University of Oxford İngiltere

2 Harvard University ABD

3 University of Cambridge İngiltere

=3 Stanford University ABD

5 Massachusetts Institute of Technology ABD



6 California Institute of Technology ABD

7 Princeton University ABD

8 University of California, Berkeley ABD

9 Yale University ABD

10 Imperial College London İngiltere

Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi?

2023 yılının en iyi üniversiteleri, Times Higher Education (THE) sıralamasında ilk 500'ün içerisinde Türkiye'den sadece 3 üniversite var. Puan bazlı sırlamada 401-500 bandındaki ülkemizden 3 üniversite llisteye girdi. Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi listede yer aldı. 501-600 puan skalasında listeye Listeye Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) de adını yazdırdı. 601-800 puanları arasında ise Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) sıralamada yer aldı. Listenin sonlarına doğru 801-1000 puanları arasında ise Türkiye'den Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi listede kendisine yer buldu.

En iyi üniversite sıralaması hangi üniversiteler var?

Times Higher Education (THE) 2023 sıralamasında listede yer alan Türk Üniversitelerinin sıralaması şöyle oldu;

401–500 Cankaya University

401–500 Koç University

401–500 Sabancı University

501–600 Middle East Technical University

601–800 Bahçeşehir University

601–800 Hacettepe University

601–800 Istanbul Technical University

801–1000 Bilkent University

801–1000 Boğaziçi University

801–1000 Duzce University

801–1000 Firat University

801–1000 Istanbul Medeniyet University

801–1000 Ozyegin University

1001–1200 Atılım University

1001–1200 Istanbul University

1001–1200 Istanbul University-Cerrahpaşa

1001–1200 Necmettin Erbakan University

1001–1200 Sakarya University

1001–1200 Yıldız Technical University

1201–1500 Acıbadem University

1201–1500 Akdeniz University

1201–1500 Anadolu University

1201–1500 Ankara University

1201–1500 Atatürk University

1201–1500 Bezmiâlem Vakif University

Times Higher Education (THE) nedir?

Times Higher Education (THE), eski adıyla The Times Higher Education Supplement (Thes), özellikle yüksek öğrenimle ilgili haberleri ve sorunları bildiren bir İngiliz dergisidir.