Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralaması 2022 | Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi? En iyi üniversitelerde hangi üniversiteler var? 2022 YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile milyonlarca kişi üniversite tercihi için kafa yormaya başladı. Puanı ve sıralamasına göre yerleşme ihtimali olduğu üniversite bölümleri araştıran adaylar bir yandan da Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin hangileri olduğunu merak ediyor. İşte farklı araştırmalara göre Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi ve sıralaması...

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralaması 2022 | Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi? En iyi üniversitelerde hangi üniversiteler var? 2022 YKS sınav sonuçlarının açıklanması ile milyonlarca kişi üniversite tercihi için kafa yormaya başladı. Puanı ve sıralamasına göre yerleşme ihtimali olduğu üniversite bölümleri araştıran adaylar bir yandan da Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin hangileri olduğunu merak ediyor. İşte farklı araştırmalara göre Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi ve sıralaması...

Pek çok uluslararsı eğitim kuruluşları dünyanın önde gelen üniversitelerini puanlayarak sıralama yapıyor. Round University Ranging (RUR) ise 2022 en iyi üniversiteler sıralamasını tamamladı. Türkiye'den herhangi bir üniversite dünya sıralamasında ilk yüze giremedi.

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri sıralaması 2022

RUR'un geçen yılki genel sıralamasında 425'inci olan ODTÜ, bu yıl 89 sıra birden yükselerek 336'ncılığa yükseldi. Öğretim faaliyetleri sıralamasında 443'üncü, araştırma faaliyetleri sıralamasında 385'inci, uluslararası çeşitlilik sıralamasında 339'uncu ve finansal sürdürülebilirlik sıralamasında 48'inci sırada yer alan ODTÜ, Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci oldu. Boğaziçi'nin gerilemesi ise dikkat çekti. Sabancı'nın da aralarında bulunduğu özel üniversitelerin yükselmesi ise dikkat çekti.

Türkiye'nin en iyi üniversitesi hangisi?

1- Orta Doğu Teknik Üniversitesi – 336.

2- Koç Üniversitesi – 362.

3- İstanbul Teknik Üniversitesi – 384.

4- Sabancı Üniversitesi – 434.

5- Boğaziçi Üniversitesi – 437.

6- Bilkent Üniversitesi – 485.

7- Ankara Üniversitesi – 527.

8- Hacettepe Üniversitesi – 549.

9- İstanbul Üniversitesi – 555.

10- Gazi Üniversitesi – 653.

11- Ege Üniversitesi – 741.

12- Yıldız Teknik Üniversitesi – 742.

13- Dokuz Eylül Üniversitesi – 779.

15- Erciyes Üniversitesi – 808.

15- Marmara Üniversitesi – 877.

URAP raporuna göre Türkiye'nin en iyi üniversitesi listesi

2020-2021, URAP Laboratuvarı tarafından yayınlanan güncel sıralamaya göre Türkiye'nin en iyi üniversitesi Hacettepe Üniversitesi olurken Türkiye'nin en iyi ikinci üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), en iyi üçüncü üniversite İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) oldu. İTÜ'yü İstanbul ve Koç üniversiteleri izlemektedir. Türkiye sıralamasında ilk 20 üniversitemizin durumu incelendiğinde Gazi Üniversitesi, son yıllarda ilerleyerek 6. Sıraya yükselmiştir. Gebze Teknik Üniversitesi de son yıllarda büyük bir ilerleme kaydederek 8. Sıraya yükselmiştir.

1 Hacettepe Üniversitesi 802,91

2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi 782,75

3 İstanbul Teknik Üniversitesi 763,68

4 İstanbul Üniversitesi 717,17

5 Koç Üniversitesi 716,97

6 Ankara Üniversitesi 708,45

7 Boğaziçi Üniversitesi 683,27

8 Ege Üniversitesi 678,20

9 İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 676,03

10 Gebze Teknik Üniversitesi 672,92

11 Gazi Üniversitesi 658,45

12 Yıldız Teknik Üniversitesi 650,63

13 Sabancı Üniversitesi 649,70

14 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 624,32

15 Atatürk Üniversitesi 623,41

16 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi 621,52

17 Erciyes Üniversitesi 609,28

18 Marmara Üniversitesi 595,53

19 Dokuz Eylül Üniversitesi 590,16

20 Selçuk Üniversitesi 585,07

21 Çukurova Üniversitesi 583,11

22 Fırat Üniversitesi 582,70

23 Karadeniz Teknik Üniversitesi 578,42

24 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 569,47

25 Akdeniz Üniversitesi 561,87

26 Abdullah Gül Üniversitesi 551,94

27 Bursa Uludağ Üniversitesi 545,61

28 Ondokuz Mayıs Üniversitesi 540,75

29 İnönü Üniversitesi 539,95

30 Anadolu Üniversitesi 538,17

31 Süleyman Demirel Üniversitesi 533,94

32 Gaziantep Üniversitesi 525,94

33 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 525,53

34 Sakarya Üniversitesi 525,26

35 Çankaya Üniversitesi 517,50

36 Kocaeli Üniversitesi 516,18

37 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 508,17

38 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 505,08

39 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 499,34

40 Başkent Üniversitesi 493,55

41 Atılım Üniversitesi 490,54

42 Dicle Üniversitesi 489,27

43 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi 484,25

44 Pamukkale Üniversitesi 482,39

45 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi 479,14

46 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 477,95

47 Mersin Üniversitesi 474,67

48 Yeditepe Üniversitesi 473,09

49 Özyeğin Üniversitesi 468,89

50 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 463,89

51 Düzce Üniversitesi 458,48

52 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 457,89

53 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 456,46

54 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 455,92

55 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 450,00

56 Hitit Üniversitesi 448,20

57 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 443,21

58 Kırıkkale Üniversitesi 441,38

59 Bursa Teknik Üniversitesi 440,81

60 Necmettin Erbakan Üniversitesi 439,00

61 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 436,81

62 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 434,98

63 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 427,25

64 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 427,07

65 İstanbul Medipol Üniversitesi 426,44

66 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 425,16

67 Balıkesir Üniversitesi 425,15

68 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 423,89

69 Harran Üniversitesi 420,08

70 Munzur Üniversitesi 419,93

71 Erzurum Teknik Üniversitesi 416,23

72 Karabük Üniversitesi 410,66

73 Sinop Üniversitesi 409,52

74 Trakya Üniversitesi 406,32

75 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 405,05

76 Çankırı Karatekin Üniversitesi 401,34

77 Aksaray Üniversitesi 401,32

78 Afyon Kocatepe Üniversitesi 401,20

79 Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 400,74

80 Yozgat Bozok Üniversitesi 398,54

81 Galatasaray Üniversitesi 397,71

82 Adıyaman Üniversitesi 397,63

83 Yalova Üniversitesi 393,50

84 Ordu Üniversitesi 390,71

85 Bahçeşehir Üniversitesi 386,27

86 Bingöl Üniversitesi 383,07

87 Kastamonu Üniversitesi 382,53

88 Doğuş Üniversitesi 375,13

89 İskenderun Teknik Üniversitesi 369,80

90 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 367,10

91 Kadir Has Üniversitesi 366,04

92 Yaşar Üniversitesi 365,10

93 İzmir Ekonomi Üniversitesi 364,70

94 Demiroğlu Bilim Üniversitesi 362,46

95 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 362,12

96 Bartın Üniversitesi 357,64

97 Kafkas Üniversitesi 356,73

98 Giresun Üniversitesi 355,70

99 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 354,35

100 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 352,38

101 İstanbul Arel Üniversitesi 351,34

102 Işık Üniversitesi 346,37

103 Gümüşhane Üniversitesi 341,59

104 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 330,62

105 Altınbaş Üniversitesi 324,99

106 İstanbul Bilgi Üniversitesi 324,16

107 Türk Hava Kurumu Üniversitesi 322,64

108 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 321,45

109 Bayburt Üniversitesi 320,01

110 Batman Üniversitesi 310,58

111 Bitlis Eren Üniversitesi 309,09

112 Amasya Üniversitesi 307,58

113 Piri Reis Üniversitesi 305,67

114 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 304,40

115 Hasan Kalyoncu Üniversitesi 304,04

116 Hakkari Üniversitesi 300,96

117 Siirt Üniversitesi 297,47

118 Uşak Üniversitesi 297,00

119 Iğdır Üniversitesi 288,79

120 Kto Karatay Üniversitesi 285,53

121 Antalya Bilim Üniversitesi 285,35

122 Ted Üniversitesi 280,25

123 İstanbul Okan Üniversitesi 277,06

124 Artvin Çoruh Üniversitesi 276,49

125 İstanbul Ticaret Üniversitesi 276,27

126 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 273,70

127 İstanbul Aydın Üniversitesi 265,81

128 Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi 264,92

129 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 260,68

130 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 260,49

131 Maltepe Üniversitesi 259,68

132 Üsküdar Üniversitesi 256,66

133 İstanbul Kültür Üniversitesi 254,51

134 İstanbul Şehir Üniversitesi 249,81

135 Muş Alparslan Üniversitesi 249,36

136 Çağ Üniversitesi 241,42

137 Ardahan Üniversitesi 238,64

138 Ufuk Üniversitesi 237,67

139 Sağlık Bilimleri Üniversitesi 230,53

140 Biruni Üniversitesi 223,48

141 Mef Üniversitesi 216,15

142 Kırklareli Üniversitesi 207,29

143 İbn Haldun Üniversitesi 206,91

144 Beykent Üniversitesi 204,76

145 İstinye Üniversitesi 202,03

146 İstanbul Gelişim Üniversitesi 201,89

147 Yüksek İhtisas Üniversitesi 201,23

148 Şırnak Üniversitesi 201,12

149 Sanko Üniversitesi 196,42

150 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 196,15 .