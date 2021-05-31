Suriyeli gençlere 'gelecek' arayışı

10 yıllık Suriye Krizi’nden sonra, Suriyelilerin eğitim ve istihdam edilebilirliği her zamankinden daha fazla önem arz etmekte. Suriyeli gençler geçmişlerini kaybetmiş olabilir; fakat geleceklerini kaybetmedi...

Suriye savaşının 10 yıllık izleri ile birlikte devam etmekte olan kriz, kalıcı sonuçlarıyla milyonlarca Suriyeliyi etkilemekte. Bölgenin istikrarı bozulurken onları ülkelerini terk etmeye zorlayarak veya yerinden edilmelerine sebep olarak yeni nesil normal hayatın olasılıklarından yoksun bırakılmıştır.

Yeni neslin dayanıklılığı ve uyum yeteneği çok hafife alınmakta. Birçoğu, yurt dışındaki topluluklarında liderlik pozisyonlarında yer almakta olup ekonomiye katkıda bulunmakta ve kendilerini nezaketle karşılayan toplumların parçası olmaktalar.

İslami Kalkınma Bankası ile "Dayanışma" projesi

Bu amaçla, İslami Kalkınma Bankası, Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu ve uluslararası sivil toplum kuruluşu olan SPARK ( Orta Doğu, Kuzey ve Sahra Altı Afrika'nın 14 bölgesinde faaliyet gösteren uluslararası bir sivil toplum kalkınma kuruluşu) tarafından, 2018 yılında, Lübnan, Ürdün, Türkiye ve Irak'ta bulunan genç mültecilere ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere yönelik olarak söz konusu dört yıllık kapsamlı bir program başlatıldı. Bu ortaklık aracılığıyla mesleki eğitimler, iş becerileri eğitimleri, kurum ve kuruluşlara kapasite geliştirme imkanları, küçük iş kurma hibeleri, sürdürülebilir iş yaratma ve gelişmiş dayanıklılık imkanları, diğer bir deyişle uzun ömürlülüğün anahtarı olarak kadınların ve mültecilerin katılımı sağlanmakta.

Salgın döneminde kritik destek

1.302 öğrenciye burs sağlanırken; 278 öğrenciye iş ve staj fırsatları sunuldu ve 142 genç sağlanan tohum finansmanı aracılığıyla kendi işlerini kurdu. Salgının ekonomik etkisi, en savunmasız kişileri orantısız şekilde etkilemekte. İş hayatında halihazırda yasal, finansal ve dil engelleri ile karşı karşıya olan mülteciler, eğitime ve iş piyasası fırsatlarına erişim konusunda ekstra desteğe ihtiyaç duymakta. İslami Kalkınma Bankası ve Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu tarafından sunulan destek, kritik bir noktada devreye girmekte.

Yoksulluk ve kalkınma öncelikli

İslami Kalkınma Bankası, üye ülkelerde ve dünya çapında Müslüman topluluklarda sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyerek, hizmet sunduğumuz kişilerin hayat kalitelerini yükseltmek için çalışan ve geniş ölçekte etki sunan çok yönlü bir kalkınma banka. Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu ise yoksullara yönelik büyümeyi destekleyerek, özellikle sağlık hizmetleri ve eğitim alanındaki gelişmeler ile insani gelişmişlik çerçevesinde istihdam fırsatlarının finanse etmeye yönelik adımlar atıyor

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