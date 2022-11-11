Pedagojik Formasyon alanlar uzman öğretmen sınavından muaf mı? Tezsiz Yüksek Lisans yapanlar uzman öğretmen sınavına girecek mi? soruları uzman öğretmenlik sınavına sayılı günler kala pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Konuya ilişkin kafa karışıklığını giderecek net açıklama ise geldi. Buna göre formasyon (tezsiz yüksek lisans) yapanlar uzman öğretmen sınavından muaf olacak ve sınava girmeden doğrudan uzman öğretmen unvanı almaya hak kazanacak.

Pedagojik Formasyon alanlar uzman öğretmen sınavından muaf mı? Tezsiz Yüksek Lisans yapanlar uzman öğretmen sınavına girecek mi? soruları uzman öğretmenlik sınavına sayılı günler kala pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Konuya ilişkin kafa karışıklığını giderecek net açıklama ise geldi. Buna göre formasyon (tezsiz yüksek lisans) yapanlar uzman öğretmen sınavından muaf olacak ve sınava girmeden doğrudan uzman öğretmen unvanı almaya hak kazanacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en önemli kazanımlarından olan öğretmenlere kariyer fırsatıdır. Öğretmenler gerekli şartları taşımaları ve eğitimleri başarı ile tamamlamalarının ardından girdikleri sınavı geçerlerse uzman öğretmen ve başöğretmen olabilecek. Uzman öğetmenlik ve başöğretmenlik sınavından muaf olacak olanlar da açıklanmıştı. Buna göre tezli/tezsiz sınırlaması olmadığından tezsiz yüksek lisans yapanların da muaf edileceğini belirtmiştir. Tezsiz yüksek lisans (formasyon) ile öğretmen olanlar da uzman öğretmenlik sınavından muaf olup olmadıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı...

Pedagojik Formasyon alanlar uzman öğretmen sınavından muaf mı?

Pedagojik formasyon alarak öğretmen olan binlerce kişi meslekte on yılını tamamlamış ise sınava katılmadan doğrudan uzman öğretmen olabilecek. Gelen resmi yazıya göre formasyon eğitimi olanlar uzman öüğretmenlik sınavından muaf olacak.

Tezsiz Yüksek Lisans yapanlar uzman öğretmen sınavına girecek mi?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavından kimlerin muaf olacağı soru işaretleri oluşturmuştu. Yaşanan gelişmeler üzerine Eskişehir'den bakanlığa "formasyon belgesi olanlar sınavdan muaf olabilirler mi?" sorusuna cevap istenmiş ve MEB bu soruya MEB'in değil YÖK'ün cevap vereceğini açıklamıştı. Son yaşanan gelişme ise formasyon alanları sevindirdi. Öğretmen Yetiştirme genel müdürü Cevdet Vural imzalı resmi yazıda ; Fen Edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olabilmek için almış oldukları pedagojik formasyon derslerini tamamlayan öğretmenlerin yüksek lisans yapmış sayılacağı ve uzman öğretmenlik sınavından muaf oldukları belirtildi.

Uzman öğretmen süresi 5 yıl mı olacak?

Milli Eğtiim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre öğretmenlik mesleğinde tezli yüksek lisans yapamış olanlar için bekleme süresi 10 yıldan 5 yıla inecek. Tezli yüksek lisans şartını taşımayanlar için başvuru süresi yine 10 yıl olarak kalacak.

Uzman öğretmen ve baş öğretmen sınavı ne zaman?

Sınava giriş belgesi 14 Kasım tarihinde www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak. Sınav, 19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde erişime sunulacak. .