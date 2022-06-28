2022 zamlı ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar? ÖSYM gözetmen-yedek gözetmen-salon başkanı sınav görevi ücreti zamlandı mı, kaç TL oldu? ÖSYM sınavlarında öğretmenler de sınav görevlisi olarak yer alıyor ve sınavın aksamadan yürütülmesi konusunda büyük çaba sarf ediyorlar. 2022 yılında ÖSYM sınav görevli ücretlerinin az olması pek çok kişi tarafından eleştirilmişti. ÖSYM'den yapılan son açıklamada Temmuz ayından itibaren sınav görevi ücretlerine zam geleceği yönünde. Peki 2022 Temmuz gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav görevi ücreti kaç TL oldu?

2022 zamlı ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar? ÖSYM gözetmen-yedek gözetmen-salon başkanı sınav görevi ücreti zamlandı mı, kaç TL oldu? soruları ÖSYM'nin sınavlarında görev alan binlerce öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. ÖSYM sınav görevli ücretleri ile ilgili ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması öğretmenleri ve kamu personellerini sevindirdi.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022'den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz."

2022 zamlı ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar?

2022 Temmuz ayında milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin maaşına zam yapılacak. Öğretmenler de zamlı maaşlarını merakla beklemeye başladı. Genel kanıya göre öğretmenlere Temmuz ayında yüzde 42 oranında bir zam yapılacak. Öğretmenler zamlı maaşlarını hesaplarken bir yandan da ÖSYM sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. ÖSYM sınav görevli ücretlerine de yüzde 40 oranıda bir zam yapılması beklenebilir.

ÖSYM gözetmen-yedek gözetmen-salon başkanı sınav görevi ücreti zamlandı mı, kaç TL oldu?

2022 ÖSYM zamlı s ınav görevli ücretleri henüz netleşmedi. Ancak uzun zamandır ÖSYM'nin sınav görevli ücretlerinin az olduğu öğretmenler tarafından ifade ediliyordu. 2022 yılında gözetmen sınav görevli ücretinin 350 TL'yi geçmesi bekleniyor. ÖSYM yedek gözetmen ücretinin de 300 TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğretmenler ÖSYM sınav görevi ücretlerinde ciddi oranda bir artış bekliyor.

2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır.



Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz. June 27, 2022

2022 ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar?

ÖSYM sınav görevli ücretlerine (gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı) 2022'nin ikinci 6 ayından itibaren zam yapılacak. Öğretmenler sınava gelirken araç kullanıyor ve mazotun litresinin 30 TL olduğunu belirtiyor. ÖSYM sıanv görevli ücretinin buna göre belirlenmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

Güncel ÖSYM sınav görevli ücreti

ÖSYM Sınav Görevli ücreti: 265 TL Gözetmen

ÖSYM Sınav Görevli ücreti: 228 TL Yedek Gözetmen

ÖSYM Sınav Görevli ücreti: 397TL Yardımcı Engelli Gözetmen

ÖSYM Sınav Görevli ücreti: 315 TL Salon Başkanı

ÖSYM Sınav Görevli ücreti: 590 TL Bina Sınav Sorumlusu

ÖSYM Yardımcısı Sınav Görevli ücreti: 396 TL Bina Sınav Sorumlusu

ÖSYM Sınav Görevli ücreti: 396 TL Bina Yöneticisi

ÖSYM Sınav Görevli ücreti: 315 TL Bina Yöneticisi Yardımcısı