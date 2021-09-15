Milli Eğitim'den 'yüz yüze' sorulara cevaplar

Yurt içi ve yurt dışı diploma denkliği için neler yapılmalı? Kurslara başvuru süreci ne zaman ve nasıl yapılıyor? Okullarda kantinler nasıl denetleniyor?

Yüzyüze eğitimin başlaması ile birlikte tüm okullarda resmi süreç de işlerken özellikle öğrencilerin ve velilerin kafasına takılan bazı soru işaretlerine dair Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde her türlü soruya cevap verme gayretinde. Sıkça sorulan ve cavabı aranan konulara yönelik açıklamalara yer verilirken biz de en sık rastlanan bazı soruları gündeme taşıyarak sözkonusu soruların cevaplarına kapı aralamak istedik.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yanıtlanan ve ayrıntılarına yer verilen bazı sorular şöyle:

Yurt dışına gitmek ve Türkiye'ye gelmek için diploma denklik işlemi

Türkiye´den yurtdışına gidecek İlköğretim ve Ortaöğretim seviyesinde okuyan öğrenciler okudukları okuldan aldıkları son diploma ve okulca onaylanmış kaçıncı sınıfta okuduklarına dair belgelerle gittikleri ülkelerin okullarına başvurabilir. O ülkenin eğitim sistemi hakkında bağlı bulundukları Eğitim Müşavirlikleri, Eğitim Ataşeliklerinden yok ise Konsolosluklardan bilgi alabilirler.

Yurt dışından Türkiye´ye gelecek öğrenciler okudukları okullardan aldıkları son durumunu gösteren belgelerle bağlı bulundukları Eğitim Müşavirliklerine veya Eğitim Ataşeliklerine başvurarak Türkiye´de hangi okullarda okuyacağına dair denkliği yapılabilir. Eğitim Müşavirliği ve Ataşeliği bulunmuyorsa Türkiye´de İkamet edeceği il milli eğitim müdürlüğüne başvurarak okulunun denkliğini yaptırabilirler.



Ulusal ve uluslararası projeler hakkında bilgi edinimi

Avrupa Birliği tarafından uygulanan, Eğitim ve gençlik alanında "Erasmus+ Programı" kapsamındaki projelere; www.ua.gov.tr

Hibe projelerine www.mfib.gov.tr ve ikg.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

TÜBİTAK tarafından uygulanan projelere www.tubitak.gov.tr/ adresinden Diğer fon sağlayan uluslararası kurum/kuruluşların web siteleri takip edilebilir.

Ulusal projelerle ilgili olarak farklı bakanlıkların, vakıfların veya kuruluşların zaman zaman açtığı hibeler olmakla beraber belli bir takvimleri bulunmamaktadır. Bütçesi kendilerince karşılanan kuruluşların web sayfaları takip edilerek projeleri hakkında bilgi edinilebilir.

"MEB İletişim" ile iletişim hali

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine yurt içinden 444 0 632, yurt dışından da +90 444 0 632 hat üzerinden ulaşabilirsiniz.

7 gün 24 saat arayabilirsiniz. Bakanlık görev alanlarında her türlü bilgi edinme, görüş, öneri, talep, uygulama desteği ve idarî konularda hizmet vermektedir.

İletişim Merkezi aracılığıyla oluşturulan başvurulara 3 iş günü içerisinde cevap verilmektedir. Konusu gereği inceleme, araştırma veya soruşturma gerektiren başvurularda süreç tamamlandıktan sonra vatandaşlarımıza ikinci bir bilgilendirme yapılmaktadır.

Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler nasıl ve ne zaman yapılır?

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı birinci döneminde ekim ayının sonuna kadar, ikinci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programları, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilirler.

Kurslara başvuru yöntemi

e-yaygın.meb.gov.tr sistemi üzerinden üye olarak istediğiniz kurslara ön kayıt yaptırıp kurs açma talebinde bulunabilirsiniz. Halk Eğitimi Merkezi, Olgunlaşma Enstitüleri ve Turizm Eğitim Merkezlerine bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

Ücretsiz ders kitaplarının kullanım ve toplanması işlemi

Ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının geri toplanarak yeniden dağıtılması; derslerin öğretim programlarının geliştirilerek güncellenmesi, takım kitaplarda öğrenci çalışma kitaplarının bir yıllık kullanmayı gerektirmesi, yıpranan kaybolan kitapların yerine yenileri verileceğinden öğrencilerin bir bölümüne yeni bir bölümüne eski kitap verilmesinin pedagojik olmaması gibi sebeplerle ders kitapları her yıl yeniden basılarak öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulmaktadır.Ayrıca; Bu ders kitapları okullar tarafından il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde ilgili eğitim- - öğretim yılı sonunda toplanılarak geri dönüşüme kazandırılmaktadır.

Okul kantinlerinin denetimi

Bakanlığımıza bağlı olan okul/kurumlardaki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerde 10.03.2016 tarihli ve 90757378-10.06-E.2852893 sayılı “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi” konulu Genelge kapsamında satış yapılmakta ve buraların satılacak gıdalar, gıda güvenilirliği ve hijyen yönünden denetimleri yapılmaktadır.

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