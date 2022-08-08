LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne olacak? Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne olacak? MEB tarafından açıklanan LGS ikinci nakil sonuçlarının ardından, yerleşemeyen öğrenciler ne yapacaklarını merak etmeye başladı. Öğrencilerin yüzde 97 oranında yerleştiği açıklandı. Geride kalan yüzde 3'lük yerleşemeyen öğrenciler için de tarih açıklandı. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? İşte detaylar...

MEB tarafından açıklanan LGS ikinci nakil sonuçlarının ardından, yerleşemeyen öğrenciler ne yapacaklarını merak etmeye başladı. Öğrencilerin yüzde 97 oranında yerleştiği açıklandı. Geride kalan yüzde 3'lük yerleşemeyen öğrenciler için de tarih açıklandı. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? İşte detaylar...

LGS'de yerleşemeyen öğrenciler ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS ikinci nakil yerleştirmelerinin yüzde 97 oranında tamamlandığını açıkladı. Yerleşemeyen öğrenciler için de; yerleştirme ve nakil komisyonu oluşturulacak.

Yerleşemeyen öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağı aktarıldı.

LGS tercih başvuruları ne zamna başlamıştı?

MEB takvimine göre 25-29 Temmuz 2022 tarihinde başlayan LGS tercih başvuruları son buldu.

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