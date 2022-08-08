LGS 2.nakil tercih sonuçları açıklandı mı? LGS ikinci tercihler açıklandı mı?

LGS 2.nakil tercih sonuçları açıklandı mı? Öğrencilerin beklediği ikinci tercih sonuçları açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, yerleşemeyen öğrenciler ve yerleşen öğrencilerin kayıt tarihi belirtildi. İşte detaylar...

Öğrencilerin beklediği ikinci tercih sonuçları açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, yerleşemeyen öğrenciler ve yerleşen öğrencilerin kayıt tarihi belirtildi. İşte detaylar...

LGS 2.nakil tercih sonuçları açıklandı mı?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrencilerin yüzde 97.6'sının istedikleri bir liseye yerleştirildiği de belirtildi.

İkinci nakilde de yerleşemeyen öğrenciler

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; ikinci nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla belirleneceği aktarıldı.

İkinci nakil tercihleri ne zaman alınacak?

Açıklamalara göre ikinci nakil tercihlerinin de 1-5 Ağustos'ta alınacağı belirtildi.