LGS ikinci tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler | 2. tercihlerde liseye giremeyen öğrenciler ne zaman yerleşecek?
LGS ikinci tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler | LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından akıllara 'liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?' sorusu merak uyandırdı. MEB tarafından açıklama bekleyen öğrenciler için tüm detaylara yer verdik. 2. tercihlerde liseye giremeyen öğrenciler ne zaman yerleşecek? İşte detaylar...
2022-08-08 11:30:09
LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından akıllara "liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?" sorusu merak uyandırdı. MEB tarafından açıklama bekleyen öğrenciler için tüm detaylara yer verdik. 2. tercihlerde liseye giremeyen öğrenciler ne zaman yerleşecek? İşte detaylar...
LGS ikinci tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 97.6'sının istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi.
İkinci nakillere kayıt ne zaman yapılacak?
Yapılan açıklamada, ikinci nakiller için kayıt tarihi de açıklandı. Nakil kayıtları 1-5 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
2. tercihlerde liseye giremeyen öğrenciler ne zaman yerleşecek?
İki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceği araştırıldı. Açıkta kalan öğrenciler 9-17 Ağustos'ta yerleştirilecek.
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