LGS ikinci tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler | 2. tercihlerde liseye giremeyen öğrenciler ne zaman yerleşecek?

LGS ikinci tercihlerde yerleşemeyen öğrenciler | LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından akıllara 'liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?' sorusu merak uyandırdı. MEB tarafından açıklama bekleyen öğrenciler için tüm detaylara yer verdik. 2. tercihlerde liseye giremeyen öğrenciler ne zaman yerleşecek? İşte detaylar...