KYK yurt sonuçları belli oldu mu? 2022 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanır? KYK yurt sonuç açıklanma tarihi

KYK yurt başvurularını yapan öğrenciler gözlerini 2022 KYK yurt sonuçlarına çevirdiler. Peki KYK yurt sonuçları ne zaman belli olur? KYK yurt sonuçları hangi gün açıklanır? KYK yurt ücretleri ne kadar oldu? İşte KYK yurt sonuçları ile ilgili detaylar…

28 Ağustos'ta KYK yurt başvurularını tamamlayan öğrencilerinin gündeminde KYK yurt sonuçları yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde yurt başvurularını tamamlayan öğrenciler 2022 KYK yurt sonuçları sorgulama için GSB ve e-devlet sistemini kontrol ediyor. KYK yurt başvuru sonuçları son dakika açıklamasını bekliyor.

Yurt başvurularından sonra üniversite öğrencileri KYK yurt sonuçları haberini bekliyorlar. GSB'den son dakika KYK yurt sonucu açıklaması için gözler Bakanlığın web sitesine çevrildi. Öğrenciler KYK yurt başvuru sorgulama için e-devlete de bakıyorlar. Peki KYK yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt sonuçları hangi gün açıklanır?

2022 KYK yurt sonuçları açıklanma tarihi

KYK yurt başvuruları bu sene 28 Ağustos'ta tamamlandı. 2021 KYK yurt başvuru sonuçları eylül ayında açıklanmıştı. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama olmasa da bu yıl da Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

KYK yurt kayıtlarında hangi belgeler gerekli

Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),

% 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)

Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)

4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf yurtta kalmaya başladıkları tarihte, % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde, 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

Güncel KYK yurt ücretleri ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.