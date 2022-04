KPSS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman başlıyor 2022?

Devlet bünyesinde memur olabilmek için KPSS sınavına girmek gerekiyor. KPSS sınavları her eğitim düzeni için ayrı ayrı olacak şekilde düzenleniyor. Genel olarak her iki yılda bir düzenlenen KPSS sınavına her dönem milyonlarca kişi hazırlanıyor. KPSS sınavına hazırlanan adaylar, sınavla ilgili detayları yakından takip ediyor. Peki, KPSS sınavı ne zaman başlayacak? KPSS sınav takvimi nedir?