KPSS sınav ve başvuru tarihleri ne zaman başlıyor 2022?
Devlet bünyesinde memur olabilmek için KPSS sınavına girmek gerekiyor. KPSS sınavları her eğitim düzeni için ayrı ayrı olacak şekilde düzenleniyor. Genel olarak her iki yılda bir düzenlenen KPSS sınavına her dönem milyonlarca kişi hazırlanıyor. KPSS sınavına hazırlanan adaylar, sınavla ilgili detayları yakından takip ediyor. Peki, KPSS sınavı ne zaman başlayacak? KPSS sınav takvimi nedir?
2022-04-20 15:01:37
Memur olmak isteyen milyonlarca vatandaş Kamu Personeli Seçme Sınavı'nı yakından takip ediyor. KPSS başvuruları için tarih ÖSYM takvimi ile belli olmuştu. 2022 yılı ÖSYM takvimi yayınlanmasından sonra KPSS sınav tarihleri belli oldu. Kamu kurumlarında personel olmak isteyen adaylar sınav tarihi merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…
KPSS ne zaman yapılacak 2022?
Bu sene Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans (Genel yetenek-Genel Kültür, Eğitim bilimleri) sınavı 31 Temmuz 2022'de olacak.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım.
KPSS başvuru tarihleri ne zaman başlıyor 2022?
KPSS lisans (GY-GK, EB) başvuru tarihi: 24.05.2022- 06.06.2022
KPSS lisans (Alan Bilgisi 1) başvuru tarihi: 24.05.2022- 06.06.2022
KPSS lisans (Alan Bilgisi 2) başvuru tarihi: 24.05.2022- 06.06.2022
KPSS ÖABT başvuru tarihi: 24.05.2022- 06.06.2022
KPSS Önlisans başvuru tarihi: 03.08.2022- 15.08.2022
KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi: 01.09.2022- 13.09.2022
Açıklanan takvime göre bu yıl KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos tarihinde başlayıp 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru ücretini yatıran adaylar ÖSYM AİS'nin internet sayfası üzerinden başvuruda bulunabilecek.
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