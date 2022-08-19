Hangi illere Milli Eğitim Müdürü atandı? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? 6 ile yeni Milli Eğitim Müdürü atandı!

Hangi illere Milli Eğitim Müdürü atandı? Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriyle 6 ile yeni Milli Eğitim Müdürü atandı. Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla 21 ilde Milli Eğitim Müdürü değişikliği yapılmıştı. Şimdi ise birçok isim görevden alındı. Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? İşte detaylar...