Hangi illere Milli Eğitim Müdürü atandı? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? 6 ile yeni Milli Eğitim Müdürü atandı!
Hangi illere Milli Eğitim Müdürü atandı? Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriyle 6 ile yeni Milli Eğitim Müdürü atandı. Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla 21 ilde Milli Eğitim Müdürü değişikliği yapılmıştı. Şimdi ise birçok isim görevden alındı. Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? İşte detaylar...
2022-08-19 11:14:03
Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriyle 6 ile yeni Milli Eğitim Müdürü atandı. Geçtiğimiz günlerde ani bir kararla 21 ilde Milli Eğitim Müdürü değişikliği yapılmıştı. Şimdi ise birçok isim görevden alındı. Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? İşte detaylar...
Hangi illere Milli Eğitim Müdürü atandı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları yayımlandı. Hatay, Konya, Samsun, Tokat, Kırıkkale ve Malatya'ya yeni il milli eğitim müdürleri atandı.
Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı?
Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi görevden alınarak yerine Hayati Telefoncu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Hatice Özdemir getirildi.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan görevden alınarak yerine Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Ağar, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Özdemir atandı.
Değişen 21 ildeki Milli Eğitim Müdürler Kim?
Ay başında ani bir kararla 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değiştirildi ve birkaçı görevden alındı. Değişim yapılan iller için aşağıdaki habere göz atın!
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